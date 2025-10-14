Gite scolastiche, dal 1° giugno il Codice appalti si applica anche alle scuole: cambia tutto per i viaggi di istruzione

Gite scolastiche, dal 1° giugno il Codice appalti si applica anche alle scuole: cambia tutto per i viaggi di istruzione

Dal 1° giugno 2024 è entrata in vigore una svolta decisiva per l'organizzazione delle gite scolastiche: il Codice appalti si applica ora senza deroghe alle scuole.
Gite scolastiche, dal 1° giugno il Codice appalti si applica anche alle scuole: cambia tutto per i viaggi di istruzione
davidec

Dal 1° giugno 2024 è entrata in vigore una svolta decisiva per l’organizzazione delle gite scolastiche: il Codice appalti si applica ora senza deroghe alle scuole, dopo la scadenza dell’ultima proroga del 31 maggio scorso. La nuova disciplina prevede che tutti gli acquisti superiori a 140mila euro, inclusi i viaggi di istruzione, debbano essere gestiti tramite piattaforme certificate o strumenti messi a disposizione da centrali di committenza qualificate.

Consip ha avviato una gara strategica del valore complessivo di oltre 48,6 milioni di euro, articolata in dieci lotti territoriali distinti: otto dedicati ai viaggi di istruzione tradizionali e due specificamente riservati agli stage linguistici.

Le procedure di gara e pacchetti offerti

Il nuovo sistema Consip prevede un accordo quadro con più fornitori che permette alle scuole di richiedere preventivi personalizzati. Gli istituti inviano la richiesta con i dettagli del viaggio direttamente al fornitore individuato, che formula diverse soluzioni complete.

I pacchetti includono obbligatoriamente polizza per annullamento, con i fornitori che si occupano dell’organizzazione integrale: biglietti di trasporto, sistemazioni alberghiere, visite guidate e attività culturali. La centralizzazione tramite Consip elimina la necessità per le scuole di bandire gare autonome, garantendo significativi risparmi di tempo e semplificazione delle procedure amministrative per viaggi destinati a singole classi o gruppi più ampi.

I timori degli operatori turistici

Le associazioni di categoria del turismo scolastico hanno espresso forti preoccupazioni riguardo al nuovo sistema di gare Consip. Le criticità principali riguardano le tempistiche prolungate: completare le procedure entro il 2026 significa perdere la disponibilità dei servizi migliori e le condizioni economiche più vantaggiose, considerando che il mercato turistico applica tariffe dinamiche quotidiane.

L’inserimento di criteri tipici del business travel, come il “minor utile aziendale” e il “mark-up” sui singoli servizi, rischia di escludere le agenzie specializzate radicate sul territorio. Questo approccio potrebbe favorire operatori di grandi dimensioni a discapito delle realtà locali che conoscono meglio le specificità del turismo scolastico.

Le conseguenze economiche preoccupano particolarmente: i maggiori costi delle procedure ricadrebbero direttamente su famiglie e studenti, causando un potenziale aumento delle tariffe e una drastica riduzione delle opportunità di viaggio per gli studenti.

Ti potrebbe interessare

Studentessa con misofonia bocciata: per il TAR la scuola ha agito correttamente
News Scuola

Studentessa con misofonia bocciata: per il TAR la scuola ha agito correttamente

Poteri sanzionatori dei dirigenti scolastici, si riaccende il dibattito
News Scuola

Poteri sanzionatori dei dirigenti scolastici, si riaccende il dibattito

Permesso di soggiorno a punti: legittimità e ruolo della scuola per i minori
News Scuola

Permesso di soggiorno a punti: legittimità e ruolo della scuola per i minori

Manovra 2026, scuola e contrattazione: benefici fiscali e investimenti nel personale
News Scuola

Manovra 2026, scuola e contrattazione: benefici fiscali e investimenti nel personale

Calendario scolastico 2026: tutti i ponti e le festività
News Scuola

Calendario scolastico 2026: tutti i ponti e le festività

Rinnovo CCNL: variazioni salariali dei docenti in base all’anzianità dal 2026
News Scuola

Rinnovo CCNL: variazioni salariali dei docenti in base all’anzianità dal 2026

Diritti e parità di genere: il ruolo della scuola nella Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze 2025
News Scuola

Diritti e parità di genere: il ruolo della scuola nella Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze 2025

DDL Gasparri contro l’antisemitismo: nuove regole per scuole, università e forze dell’ordine
News Scuola

DDL Gasparri contro l’antisemitismo: nuove regole per scuole, università e forze dell’ordine

Link copiato negli appunti