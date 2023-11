Giulia Cecchettin riceverà la laurea in Ingegneria: "Già dottoressa, manca solo la formalità"

La scoperta del corpo di Giulia Cecchettin in un canalone a bordo strada, dopo una caduta di 50 metri tra gli alberi e la vegetazione fitta, è avvenuta in una zona isolata e chiusa al traffico nella giornata di giovedì mattina.

Grazie al fiuto dei cani dell’unità cinofila, gli investigatori hanno ottenuto una visione più chiara degli eventi, sebbene la completa ricostruzione richieda la testimonianza di Filippo Turetta, ex fidanzato di 22 anni di Giulia e attualmente indagato per il suo omicidio. Un video di sorveglianza mostra un’aggressione di Turetta a Cecchettin, ma le immagini non sono sufficientemente chiare per determinare se la studentessa fosse ancora viva e quali fossero le circostanze dell’aggressione.

Il rilevamento delle telecamere ha permesso agli investigatori di circoscrivere l’area delle ricerche. L’alert della cellula di Piancavallo ha poi confermato la giusta direzione, segnalando un’anomalia in una strada secondaria. Giulia è stata ritrovata dietro una curva a gomito della strada panoramica della val Caltea, in un dirupo in una zona impervia, grazie al fiuto del cane Jagger dell’unità cinofila. La giovane studentessa di Ingegneria biomedica presso l’Università di Padova, destinata a laurearsi il 16 novembre, non farà più ritorno a casa.

Il dolore della famiglia Cecchettin

Gino Cecchettin, il padre, e i fratelli Elena e Davide sono colpiti dal dolore. Hanno trascorso la giornata chiusi in casa, eccetto il Signor Gino che si è recato brevemente nella caserma dell’Arma. L’avvocato Stefano Tigani, pur sottolineando il momento di dolore, ha annunciato la volontà della famiglia di individuare le responsabilità e le dinamiche dell’accaduto.

La Laurea ad Honorem per Giulia Cecchettin

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha annunciato che Giulia Cecchettin riceverà la sua laurea in ingegneria ad honorem. La giovane, mancandole solo la discussione della tesi, era già considerata dottoressa. L’Università di Padova, presso cui studiava, si è dichiarata pronta a conferirle il titolo postumo in Ingegneria biomedica.

“Giulia Cecchettin riceverà la sua laurea in ingegneria. Le mancava solo la discussione della tesi. È già dottoressa, manca solo la formalità”, – ha dichiarato Anna Maria Bernini.

Borse di Studio e Omaggio Internazionale

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato l’istituzione di borse di studio dedicate a Cecchettin per gli studenti stranieri che vengono a studiare in Italia. L’iniziativa mira a onorare il desiderio di Giulia di essere libera di studiare ed esercitare una professione, sottolineando il suo slancio di libertà come giovane donna.

“Noi dedicheremo come ministero degli Esteri alcune borse di studio per ragazze non italiane che verranno a studiare nel nostro Paese proprio perché Giulia voleva essere libera di studiare ed esercitare una professione, perché si ricordi sempre questo slancio di libertà di una giovane donna” – ha dichiarato Antonia Tajani.