Giulio Cesare, voti di condotta ridotti a 5 per gli occupanti: rischio bocciatura e contestazioni dei genitori

Giulio Cesare, voti di condotta ridotti a 5 per gli occupanti: rischio bocciatura e contestazioni dei genitori

Il liceo classico Giulio Cesare di Roma ha sanzionato gli studenti dell'occupazione con un 5 in condotta, annullamento gite e azzeramento crediti. I genitori protestano per l'iniquità delle misure.
Giulio Cesare, voti di condotta ridotti a 5 per gli occupanti: rischio bocciatura e contestazioni dei genitori
sniro

Il Collegio dei docenti del liceo classico Giulio Cesare di Roma, insieme alla dirigente scolastica Paola Senesi, ha deliberato misure disciplinari severe nei confronti degli studenti identificati durante l’occupazione. A ciascuno di essi è stato attribuito il voto di 5 in condotta, sanzione che comporta il rischio concreto di bocciatura automatica qualora venisse confermata anche nel secondo periodo dell’anno scolastico.

Oltre al voto in condotta, il Collegio ha disposto l’annullamento delle gite scolastiche e l’azzeramento dei crediti legati all’attività CWMUN, il forum internazionale che simula le Nazioni Unite organizzato dall’Associazione Diplomatici. Successivamente si è riunito il Consiglio d’istituto, composto da insegnanti, genitori e studenti, durante il quale è stata ascoltata la versione degli alunni sulla seconda “lista stupri” comparsa nei bagni della scuola.

I rappresentanti dei genitori hanno riferito che dirigente e docenti sono “arrivati al consiglio visibilmente provati e irritati”, descrivendo una discussione “particolarmente lunga e articolata” che ha portato all’adozione di decisioni definite dagli stessi “molto severe e assunte con difficoltà”.

La complessità della situazione ha reso necessario un confronto approfondito prima di giungere a conclusioni così rigorose.

Le obiezioni dei genitori e il tema dell’equità

Le famiglie hanno sollevato riserve sulla proporzionalità delle sanzioni, evidenziando limiti sia giuridico-amministrativi sia educativi. I rappresentanti dei genitori contestano l’equità di misure che colpiscono solo gli studenti identificati, mentre altri hanno evitato il riconoscimento indossando passamontagna durante l’occupazione.

Secondo le famiglie, questa modalità rischia di punire non necessariamente i principali responsabili, risultando “iniqua e potenzialmente foriera di numerosi ricorsi”. Il timore è che la sanzione cada su chi si è esposto, anziché su chi ha organizzato o causato danni maggiori.

Ulteriore criticità riguarda i tempi procedurali: completare l’iter per l’attribuzione del 5 in condotta prima degli scrutini di gennaio appare problematico, sollevando dubbi sulla validità formale delle decisioni.

I danni materiali e il clima interno all’istituto

La dirigente Senesi ha pubblicato sul sito della scuola una nota dettagliata sulle condizioni dell’edificio al termine dell’occupazione. L’istituto ha subito danni materiali agli ambienti e alle strutture, mentre lo stato igienico degli spazi ha richiesto interventi straordinari di pulizia e ripristino, con oneri aggiuntivi per l’intera comunità scolastica.

Oltre ai danneggiamenti fisici, la preside ha condannato con fermezza le scritte offensive, discriminatorie e minacciose comparse nei locali, rivolte alla dirigente stessa e a due professoresse. Questi messaggi, secondo la nota ufficiale, hanno leso profondamente la dignità individuale e i valori fondamentali della convivenza civile.

La dirigenza ha escluso categoricamente che tali comportamenti possano essere ricondotti a forme legittime di espressione del dissenso, ribadendo l’inaccettabilità di ogni forma di violenza verbale e simbolica.

Le azioni educative su legalità e cittadinanza

In risposta alla crisi disciplinare, il Collegio dei docenti e la dirigente hanno ribadito la necessità di attivare azioni educative e formative per promuovere il rispetto reciproco, la responsabilità individuale e la prevenzione di comportamenti lesivi. L’obiettivo dichiarato è trasformare il momento di tensione in un’occasione di crescita per l’intera comunità scolastica.

L’istituto si impegna a rafforzare i percorsi di educazione alla legalità, alla cittadinanza e al rispetto di genere, intervenendo su valori fondamentali della convivenza civile. La scuola intende ricostruire il senso di comunità partendo proprio dai principi che sono stati messi in discussione durante l’occupazione e dalle scritte offensive comparse sui muri.

Questi interventi rappresentano la risposta istituzionale della scuola per prevenire il ripetersi di episodi analoghi e per ristabilire un clima educativo fondato sul dialogo e sulla responsabilità condivisa.

Ti potrebbe interessare

Family Report 2025, lo smartphone spacca le famiglie: quattro profili genitoriali e come educare senza conflitti
News Scuola

Family Report 2025, lo smartphone spacca le famiglie: quattro profili genitoriali e come educare senza conflitti

Istruzione parentale, le nuove regole del MIM: comunicazione entro il 14 febbraio, esami annuali obbligatori
News Scuola

Istruzione parentale, le nuove regole del MIM: comunicazione entro il 14 febbraio, esami annuali obbligatori

Iscrizioni scuola 2026/27, domande online su Unica dal 13 gennaio: richiesti Spid e Cie
News Scuola

Iscrizioni scuola 2026/27, domande online su Unica dal 13 gennaio: richiesti Spid e Cie

Il Ceds condanna l'Italia: viola i diritti degli studenti disabili con insegnanti precari e non specializzati
News Scuola

Il Ceds condanna l'Italia: viola i diritti degli studenti disabili con insegnanti precari e non specializzati

Manovra 2026, educazione sessuale bloccata: Roccella trasforma il fondo in educazione al rispetto
News Scuola

Manovra 2026, educazione sessuale bloccata: Roccella trasforma il fondo in educazione al rispetto

Legge di Bilancio 2026, le novità per la scuola: organico per supplenze, bonus libri e credito cultura
News Scuola

Legge di Bilancio 2026, le novità per la scuola: organico per supplenze, bonus libri e credito cultura

Collaboratori scolastici, 2.174 posti tagliati dal 2026/2027: i nuovi parametri ministeriali
News Scuola

Collaboratori scolastici, 2.174 posti tagliati dal 2026/2027: i nuovi parametri ministeriali

IMU, scuole paritarie esentate se la retta è sotto il costo medio per studente
News Scuola

IMU, scuole paritarie esentate se la retta è sotto il costo medio per studente

Link copiato negli appunti