Gli inglesi per una scuola senza smartphone

Il Regno Unito sta guidando una rivoluzione silenziosa nelle scuole, promuovendo iniziative concrete per ridurre l’utilizzo degli smartphone tra gli studenti. Questa tendenza, che si sta diffondendo anche in altri paesi europei come la Francia, nasce dalla crescente preoccupazione per il benessere mentale dei giovani.

Le scuole britanniche stanno sperimentando diverse strategie per limitare l’uso dei dispositivi mobili, ottenendo risultati sorprendenti in termini di riduzione dello stress, miglioramento della concentrazione e del benessere emotivo degli studenti. Queste misure rappresentano un tentativo concreto di ricreare un ambiente educativo più sereno e favorevole all’apprendimento, libero dalle distrazioni costanti dei dispositivi digitali.

Iniziative nelle scuole

Presso la The Stanway School di Colchester, un significativo gruppo di studenti ha intrapreso una sfida coraggiosa: vivere 21 giorni completamente senza smartphone, sia a scuola che a casa. L’esperimento ha prodotto risultati notevoli, con una riduzione del 20% dei sintomi di ansia e depressione tra i partecipanti in sole tre settimane.

Nel frattempo, in Francia, un collegio nel Lot e Garonna ha implementato una politica più flessibile, offrendo agli studenti la possibilità di depositare i propri dispositivi in apposite cassette all’ingresso dell’istituto o di lasciarli direttamente a casa. Questa iniziativa, sebbene si basi su una norma nazionale francese in vigore dal 2018, rappresenta un esempio concreto di come le scuole stiano cercando soluzioni pratiche per proteggere il benessere degli studenti.

Risultati e testimonianze

I risultati delle iniziative anti-smartphone si sono rivelati estremamente positivi. Alla The Fulham Boys School di Londra, l’adozione di telefoni tradizionali ha trasformato l’ambiente scolastico, con studenti più attenti e rispettosi tra loro. Il professor James Faulconbridge ha notato una significativa riduzione di episodi di bullismo e distrazioni in classe.