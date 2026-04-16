Google investe 2 milioni di dollari in 'AI Works for Italy': formazione per 13mila universitari

Google presenta ‘AI Works for Italy’, un’iniziativa di lungo periodo volta a diffondere le competenze digitali nel Paese. L’azienda annuncia un investimento di 2 milioni di dollari destinato a formare almeno 13.000 studenti universitari prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro.

Il progetto prevede anche nuovi corsi rivolti ai lavoratori che desiderano integrare l’intelligenza artificiale nella propria quotidianità professionale. Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager di Google Italy, dichiara: “Per trasformare l’immenso potenziale dell’Italia in crescita concreta, dobbiamo puntare sulla sua risorsa più importante: le persone. Con ‘AI Works for Italy’ vogliamo fare in modo che i lavoratori di oggi e quelli di domani abbiano accesso alla formazione e agli strumenti necessari per rendere l’AI un motore di opportunità per l’intero Paese”.

Le università pilota e il programma NewFutures:AI

Google.org ha collaborato con l’organizzazione no-profit INCO per mappare le posizioni entry-level che oggi richiedono competenze in ambito intelligenza artificiale. Da questa ricerca è nato il programma NewFutures:AI, sviluppato da INCO in partnership con la no-profit Chance, che offre agli studenti dell’ultimo anno di università risorse formative per sviluppare competenze pratiche, percorsi di orientamento e reti di supporto professionale in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

In Italia, Google.org mette a disposizione 2 milioni di dollari attraverso INCO e Chance, con l’obiettivo di formare almeno 13.000 studenti. Il programma NewFutures:AI sarà erogato senza alcun costo per gli atenei partecipanti.

Le università di Roma Tre, Salerno e Sassari sono le prime ad inaugurare l’iniziativa. Gli atenei interessati potranno verificare i requisiti di idoneità e approfondire i dettagli del programma tramite il link dedicato fornito dall’organizzazione.

La domanda di competenze AI nei dati occupazionali

I nuovi programmi si rivolgono agli studenti orientati verso ICT, amministrazione, logistica, marketing e finanza, settori individuati da INCO incrociando i dati occupazionali di OCSE e Commissione Europea con oltre 1.500 interviste a datori di lavoro e giovani in cerca di occupazione.

L’analisi condotta tramite intelligenza artificiale su 31 milioni di annunci di lavoro entry-level negli Stati membri dell’Unione Europea e nel Regno Unito ha rivelato che il 24% richiede già competenze legate all’AI. In Italia la tendenza è confermata: il 21% dei quasi 1,4 milioni di annunci esaminati menziona le competenze nell’intelligenza artificiale, con picchi significativi nei settori Processi produttivi e Logistica, seguiti da Controllo di gestione e Contabilità.

Questi dati spiegano perché la progettazione didattica si concentra su aree in cui la domanda di competenze AI crescerà più rapidamente.

I percorsi per i lavoratori: Google AI Professional e l’accesso a Google AI Pro

Google lancia il corso intensivo Google AI Professional, progettato per consentire ai lavoratori italiani di utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale in modo efficace e d’impatto nella quotidianità professionale. Il percorso propone esercitazioni pratiche basate su scenari lavorativi reali, permettendo di approfondire le potenzialità dell’AI nel lavoro di tutti i giorni.

Come incentivo alla crescita professionale, tutti gli iscritti al corso possono riscattare 90 giorni di accesso gratuito a Google AI Pro, promozione valida fino al 31 dicembre 2026. Questa opportunità sblocca le funzionalità avanzate di strumenti tra cui Gemini.

Il corso è accessibile senza costi aggiuntivi per coloro che hanno ricevuto una licenza tramite la propria università, azienda o ente associativo attraverso il programma offerto da Google. I percorsi formativi sull’AI sono ospitati sulla piattaforma di learning globale Coursera.

L’alfabetizzazione AI e il potenziale economico

Una recente ricerca condotta da IPSOS evidenzia come l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale – ovvero la capacità di comprenderne e valutarne le dinamiche per prendere decisioni informate – sia ormai una competenza imprescindibile.

La formazione pratica offerta da AI Works for Italy si rivolge proprio a chi ricopre ruoli destinati a essere trasformati dall’AI, fornendo gli strumenti necessari per padroneggiarne le applicazioni nel quotidiano professionale.

L’iniziativa giunge in un momento strategico: un’ampia adozione dell’intelligenza artificiale ha il potenziale di generare un incremento del PIL italiano stimato tra i 150 e i 170 miliardi di euro all’anno nell’arco di dieci anni, con una spinta potenziale di 1,2 trilioni di euro a livello europeo.

Dal 2020 a oggi, solo in Italia Google ha formato oltre 1 milione di persone sulle competenze digitali e legate all’AI.