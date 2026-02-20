GPS 2026-2028, domande dal 23 febbraio: accesso INPA e requisiti per tutte le fasce

Venerdì 20 febbraio 2026, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati di categoria per comunicare i contenuti dell’ordinanza ministeriale relativa alle Graduatorie provinciali per le supplenze e le modalità di funzionamento del sistema di domanda. L’obiettivo è il rinnovo delle GPS di prima e seconda fascia e delle correlate graduatorie d’istituto per il biennio 2026/2028.

L’O.M. sarà pubblicata su INPA nella mattinata di lunedì 23 febbraio 2026. Gli aspiranti potranno presentare la domanda dalle 12:00 dello stesso giorno fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo 2026. La finestra temporale di circa tre settimane consente di completare le procedure di inserimento, aggiornamento, trasferimento e permanenza nelle graduatorie provinciali.

L’accesso a INPA e alle istanze

I candidati che intendono iscriversi in GPS di prima e seconda fascia e nelle relative graduatorie d’istituto devono accedere al Portale Unico del reclutamento disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per compilare l’istanza è necessario possedere le credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre occorre essere abilitati preventivamente al servizio Istanze on line. In alternativa il servizio è raggiungibile collegandosi a www.miur.gov.it attraverso il percorso Argomenti e Servizi, poi Reclutamento e servizio del personale scolastico e infine Graduatorie provinciali di supplenza. Senza i prerequisiti tecnici indicati non è possibile procedere alla presentazione della domanda.

I requisiti per infanzia e primaria

Per accedere alla prima fascia GPS dell’infanzia e della primaria occorre possedere la laurea in Scienze della formazione primaria oppure il diploma d’istituto magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. I titoli conseguiti all’estero sono validi purché riconosciuti in Italia.

La seconda fascia è aperta agli studenti iscritti dal terzo anno in poi del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, a condizione che abbiano maturato almeno 150, 200 o 250 crediti formativi.

I criteri per educazione motoria nella primaria

Per l’educazione motoria nella scuola primaria, la prima fascia accoglie i docenti abilitati che hanno superato il concorso bandito nel 2022 senza rientrare tra i vincitori, oltre a quanti hanno conseguito l’abilitazione successivamente. La seconda fascia è invece riservata a chi possiede una laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» oppure LS 67 del vecchio ordinamento, oppure nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o LS 75, o infine nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» o 53/S.

Le regole per la secondaria e per gli ITP

Per accedere alla prima fascia della scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti devono possedere il titolo di studio specifico per la graduatoria richiesta e l’abilitazione all’insegnamento della disciplina prevista dalla classe di concorso. Gli insegnanti tecnico-pratici, fino al 31 dicembre 2026, possono iscriversi in prima fascia con il solo diploma, senza ulteriori requisiti abilitanti.

La seconda fascia è aperta ai candidati in possesso della laurea senza abilitazione. I docenti che hanno conseguito lauree accorpate secondo il decreto 255 possono scegliere liberamente la graduatoria in cui iscriversi. Se l’abilitazione è valida per entrambi i gradi di scuola, è possibile presentare domanda sia per la scuola secondaria di primo grado sia per quella di secondo grado, garantendo così maggiore flessibilità operativa nell’accesso alle supplenze.

L’inserimento sui posti di sostegno

Per accedere in prima fascia sui posti di sostegno, gli aspiranti devono essere in possesso della specializzazione sul sostegno relativa allo specifico ordine di scuola per cui presentano domanda. La corrispondenza tra titolo e grado scolastico costituisce requisito vincolante per l’inserimento.

Possono iscriversi in seconda fascia, invece, i docenti privi di specializzazione che abbiano maturato almeno tre anni di servizio su sostegno nello stesso grado, anche in forma non continuativa, dimostrando esperienza effettiva nell’insegnamento di supporto.