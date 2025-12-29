Graduatorie ad esaurimento 2026-2028, quanti docenti in lista: i criteri del ministero e le conseguenze per assunzioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati ufficiali sulla consistenza degli aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2026/2028. Si tratta di un report che fotografa il numero di docenti disponibili per le prossime immissioni in ruolo e per le supplenze annuali.

Le graduatorie ad esaurimento (GaE) rappresentano elenchi chiusi di candidati abilitati che aspirano a un contratto a tempo indeterminato nel sistema scolastico pubblico. Questi elenchi sono utilizzati prioritariamente per le assunzioni e, in subordine, per l’attribuzione delle supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche.

La finalità del documento ministeriale è offrire una stima affidabile della disponibilità effettiva di personale docente da stabilizzare, supportando sia gli aspiranti nella valutazione delle proprie prospettive sia gli uffici scolastici provinciali nella programmazione del fabbisogno di personale per provincia e classe di concorso.

I criteri di calcolo della consistenza

I dati pubblicati dal ministero sono aggiornati a febbraio 2024 e riflettono le verifiche amministrative condotte per assicurare la massima accuratezza nelle procedure di nomina in ruolo. La consistenza degli aspiranti tiene conto solo di chi è effettivamente candidabile all’assunzione a tempo indeterminato.

Dal conteggio sono stati esclusi i docenti già assunti in ruolo a qualsiasi titolo, coloro che hanno rinunciato formalmente alla cattedra offerta e il personale che ha raggiunto il limite di età ordinamentale, fissato a 67 anni. Queste esclusioni evitano sovrastime e garantiscono che gli elenchi rappresentino il bacino reale di aspiranti disponibili per le chiamate.

La trasparenza di tali dati permette agli uffici scolastici provinciali di programmare con precisione le immissioni in ruolo, assegnando i posti vacanti in base alla consistenza effettiva per provincia e fascia. Per i docenti in graduatoria, la pulizia delle informazioni offre un quadro attendibile sulle proprie possibilità di stabilizzazione e sulle tempistiche attese per lo scorrimento delle liste.

La permanenza dopo l’assunzione e le inclusioni con riserva

Il personale docente assunto nell’anno scolastico 2023/2024 rimane iscritto nelle graduatorie ad esaurimento fino al completamento dell’anno di prova. Questo periodo di servizio, previsto dalla normativa, consente di verificare l’idoneità professionale prima della conferma definitiva del ruolo.

Durante tale fase, il docente conserva la propria posizione in GaE, garantendo la corretta gestione del flusso occupazionale e tutelando i diritti acquisiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

Una sezione specifica del report ministeriale è dedicata agli aspiranti inseriti con riserva. Questa condizione si applica a chi presenta pendenze legali in corso, come ricorsi amministrativi o contenziosi relativi alla posizione in graduatoria, oppure a chi sta completando l’iter di conseguimento di titoli di accesso o specializzazioni ancora da certificare.

Lo scioglimento della riserva avviene quando si risolvono le questioni giuridiche o si perfezionano i requisiti documentali richiesti. Fino a quel momento, la posizione resta temporaneamente sospesa o contrassegnata come condizionata, senza pregiudicare i diritti futuri ma senza permettere immissioni in ruolo.

Questo meccanismo assicura trasparenza e tutela sia per gli aspiranti sia per l’amministrazione scolastica, evitando irregolarità nelle assunzioni e rispettando i tempi necessari per verifiche accurate.

Le implicazioni per assunzioni e programmazione territoriale

Il report ministeriale offre parametri chiave per orientare le scelte di aspiranti e uffici scolastici. Tra i dati forniti figura il monitoraggio dei candidati che raggiungono i 67 anni entro settembre 2024, soglia che determina l’uscita dalla graduatoria e influenza la velocità di scorrimento nelle diverse province.

La distribuzione per provincia e fascia consente di valutare dove le possibilità di immissione in ruolo risultano più concrete. Province con elenchi meno affollati o con maggiore turnover offrono margini di chiamata più rapidi, mentre territori saturi richiedono attese prolungate.

La fascia di appartenenza, determinata dall’anzianità e dal punteggio, incide direttamente sull’ordine di convocazione per le assunzioni a tempo indeterminato e per le supplenze annuali.

Questa lettura strategica aiuta i docenti a soppesare trasferimenti interprovinciali o l’inserimento in ulteriori classi di concorso, massimizzando le chance di stabilizzazione. Per gli uffici scolastici, i dati guidano la programmazione del fabbisogno, calibrando bandi e chiamate secondo la reale disponibilità territoriale e facilitando politiche di reclutamento più mirate ed equilibrate.