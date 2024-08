Graduatorie terza fascia ATA, scopri dove e come consultarle

Scopri la procedura completa per consultare le graduatorie ATA di terza fascia

Finalmente coloro inseriti nella graduatorie ATA di terza fascia possono consultare la loro posizione e il punteggio assegnato. Questo è possibile attraverso l’area riservata del portale Istanze Online, oltre che sui siti delle scuole presso cui hanno presentato la domanda. Tuttavia, non tutti i candidati sono ancora in grado di visualizzare queste informazioni, il che indica che in alcune province le graduatorie non sono state ancora prodotte. È solo questione di giorni prima che tutte le graduatorie provvisorie siano disponibili, con le scuole obbligate a pubblicarle entro le scadenze stabilite dall’Ambito Territoriale.

Per quanto riguarda la consultazione delle graduatorie su Istanze Online, il percorso da seguire consiste in questi step:

effettuare l’accesso al portale;

cliccare sul proprio nome in alto a destra;

accedere all’Area Riservata, selezionare “Servizi” e quindi “I tuoi servizi”;

scegliere l’opzione “Graduatorie di istituto III fascia personale ATA triennio 2024/27” per visualizzare la propria posizione.

In alternativa, è possibile consultare i dati attraverso il sito dedicato alle graduatorie ATA nella sezione “Consulta i dati della tua graduatoria per le supplenze”.

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie avviene in una data unica per l’intera provincia, ed è importante che i candidati monitorino regolarmente l’area riservata del sito ministeriale Polis Istanze Online. Nel caso in cui un candidato non riesca ancora a visualizzare la graduatoria, indicata da un simbolo di divieto non cliccabile, è consigliabile avere pazienza: entro pochi giorni, tutti gli aspiranti potranno consultare la propria posizione. Questo è particolarmente importante poiché le graduatorie definitive dovranno essere pubblicate entro il 31 agosto, per garantire l’avvio tempestivo delle operazioni di attribuzione delle supplenze per il prossimo anno scolastico.

Le graduatorie ATA di terza fascia saranno valide per un periodo di tre anni, a partire dall’anno scolastico 2024/25 fino al 2026/27. Verranno utilizzate per l’assegnazione delle supplenze solo dopo che le graduatorie di prima e seconda fascia saranno esaurite.

Infine, in caso di errori nelle graduatorie provvisorie, è possibile presentare un reclamo entro 10 giorni dalla loro pubblicazione. Dopo la valutazione dei reclami, le graduatorie verranno pubblicate in via definitiva.