Grattacieli Meteoriti gli Angeli, di Gazzelle: testo e significato

Grattacieli Meteoriti gli Angeli, il nuovo bravo di Gazzelle

“Grattacieli Meteoriti gli Angeli” – il cui testo e significato approfondiamo nel corso di questo articolo – è il nuovo brano di Gazzelle tratto dall’album “Indi”, disponibile da oggi, 24 gennaio 2025. Un album che, come ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair, vuole che duri nel tempo. Che, anche tra vent’anni, qualcuno possa cantare a memoria.

Il cantautore romano, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, conosciuto per il suo stile malinconico e intimo, dopo il debutto nel 2017 con l’album “Superbattito” si è fatto conoscere come una delle voci più interessanti della scena musicale italiana. Grazie alla sua capacità di raccontare le emozioni e le fragilità di una generazione. A consacrarlo al grande pubblico son stati brani come “Sopra”, “Scintille” e “Destri”. Di seguito il testo e il significato della sua ultima creazione.

Il testo di Grattacieli Meteoriti gli Angeli

Quello che segue è il testo del brano di Gazzelle “Grattacieli Meteoriti gli Angeli”.

E non c’entrano i soldi e non c’entrano mamma e papà

e non c’entrano i giorni buttati nei bar dell’università

e non c’entrano i sogni e non c’entrano gli autobus che non arrivano mai…

Se ti brucia dentro come un incendio

e se ogni notte viene la pelle d’oca dal freddo

Oh oh oh

E fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli i satelliti

squarci in due la notte

guardami che sono sotto casa tua che scalpito

e ho una canzone in testa che non so cantarti, ma ci proverò

E non c’entra la noia, non c’entra spostarsi in un’altra città

e non c’entra la sfiga e non c’entra la rabbia né l’ umanità…

Se ti brucia dentro come l’inferno

e se ogni notte ti manca il respiro

per un momento

Oh oh oh

Ma fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli, i satelliti

squarci in due la notte

guardami che sono sotto casa tua che scalpito

e una canzone in testa che non so cantarti

e fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi,

i semafori verdi come prati…

Guardami che sono sotto casa tua che partirò

e una canzone in testa che non so cantarti

ma ci proverò…

Ci proverò, io ci proverò

ci proverò, woooh

E non c’entrano i soldi, non c’entrano i guai

e non c’entra la notte se non esci mai

e non c’entra New York, non c’entra Dubai

e non c’entro neanche io

ma sei tu

che fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi

i semafori verdi come prati…

Guardami che sono sotto casa tua che partirò

e una canzone in testa che non so cantarti

ma ci proverò

Il significato di Grattacieli Meteoriti gli Angeli

Il brano di Gazzelle racconta di un amore travolgente, irrazionale e totalizzante, che sovrasta ogni cosa e travolge la vita del protagonista. Attraverso immagini vivide e metafore potenti, il cantautore esprime l’urgenza e l’intensità di un sentimento che sembra bruciare dentro come un incendio e scuotere il mondo circostante.

Non c’entra la routine di tutti i giorni, le giornate buttate o le difficoltà, perché ciò che conta è solo quel sentimento insopprimibile. A dimostrazione della forza di questo amore sono i versi “Se ti brucia dentro come un incendio e se ogni notte viene la pelle d’oca dal freddo”: un desiderio che diventa quasi fisico.

Concetto, questo, rafforzato dalle parole “fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli, i satelliti” e “fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi”, che evocano un amore che ha un impatto cosmico, capace di sconvolgere l’ordine delle cose.

Leggi anche:

Foto apertura via Facebook di Gazzelle