Greenpeace: ecco il kit di Design Thinking Climatico per la scuola

Greenpeace Italia ha recentemente lanciato nelle scuole secondarie superiori il primo kit di “Design Thinking climatico”, un’iniziativa educativa innovativa che mira a sensibilizzare gli studenti sui temi della crisi climatica e del greenwashing. Questo strumento didattico offre agli insegnanti materiali e indicazioni pratiche per costruire attività partecipative in aula, promuovendo un approccio creativo e concreto alle sfide ambientali contemporanee.

In un contesto caratterizzato da crescente ecoansia tra le giovani generazioni e operazioni di ambientalismo di facciata da parte delle grandi aziende, l’iniziativa risponde alla necessità di fornire competenze critiche che permettano agli studenti di orientarsi nel complesso dibattito climatico, riconoscendo le narrazioni ingannevoli e prendendo decisioni consapevoli per contrastare il riscaldamento globale.

Il kit di design thinking climatico

Il kit didattico creato da Greenpeace Italia contiene una serie di materiali con indicazioni ed esempi pratici per costruire attività partecipative in classe. Include un documento descrittivo della metodologia adottata, informazioni sulla crisi climatica e sul greenwashing, oltre a suggerimenti pratici per replicare l’esperienza nelle scuole.

Il “Design Thinking” proposto si articola in cinque fasi collaborative che partono dall’identificazione dei problemi per giungere all’elaborazione di soluzioni concrete. Tra i prototipi sviluppati nel progetto pilota figurano innovative app informative sulla crisi climatica, giochi da tavolo educativi sulla sostenibilità aziendale, eventi interattivi e mostre di sensibilizzazione specificamente pensate per smascherare il greenwashing e promuovere la consapevolezza ambientale tra gli studenti.

Metodologia e approccio educativo

Il design thinking rappresenta l’essenza metodologica del kit, strutturato in cinque fasi progressive che guidano studenti e docenti attraverso un percorso di analisi e risoluzione creativa. Si parte dall’empatizzare con il problema climatico, definirlo chiaramente, ideare soluzioni innovative, prototipare proposte concrete e infine testare l’efficacia degli interventi elaborati.

Questo metodo collaborativo consente di esplorare problematiche ambientali sviluppando simultaneamente competenze trasversali fondamentali per il futuro professionale dei giovani.

“Grazie all’approccio attivo del Design Thinking i ragazzi si sono messi in gioco in prima persona, lavorando assieme per un obiettivo comune”, racconta Tullia Costa, docente di scienze naturali e chimica del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Bologna. L’insegnante sottolinea come questa metodologia abbia permesso agli studenti di attingere alla propria creatività mantenendo un approccio concreto grazie alla guida delle formatrici di “formicablu”, dimostrando il valore dell’esperienza nell’acquisizione di soft skills essenziali.

Contrastare greenwashing ed ecoansia

La diffusione di false narrazioni ambientaliste rappresenta oggi una delle maggiori sfide nella comunicazione climatica. Il kit di Greenpeace nasce proprio per fornire agli studenti gli strumenti critici necessari a smascherare il greenwashing, ovvero quelle pratiche di marketing ingannevoli che dipingono come sostenibili aziende e attività che in realtà continuano a danneggiare l’ambiente.

“Questo kit è uno strumento innovativo per far conoscere a studenti e studentesse il pericolo del greenwashing e della crisi climatica”, spiega Federico Spadini della campagna Clima di Greenpeace Italia. L’iniziativa si propone anche di alleviare l’ecoansia, il crescente disagio psicologico legato alla crisi climatica che colpisce particolarmente le giovani generazioni, trasformando la preoccupazione in azione consapevole attraverso l’analisi critica e lo sviluppo di soluzioni concrete basate su informazioni verificate.

Risorse e accesso al kit

Il kit di “Design Thinking climatico” è disponibile per il download gratuito attraverso il sito web di Voci per il clima, il primo network italiano di esperti contro il greenwashing promosso da Greenpeace. Oltre al kit didattico, gli insegnanti possono trovare sulla piattaforma numerose risorse aggiuntive, approfondimenti tematici e strumenti analitici sulla qualità dell’informazione ambientale in Italia.

Il portale offre anche l’opportunità di entrare in contatto con una rete di professionisti del mondo scientifico, comunicativo e dell’attivismo, impegnati in prima linea contro la disinformazione sui cambiamenti climatici e le pratiche di greenwashing.