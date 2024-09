CANTO DI NATALE DI DICKENS: SCHEDA LIBRO

SCHEDA LIBRO CANTO DI NATALE DI DICKENS

Per prima cosa nella tua scheda libro devi fornire le indicazioni di base sul romanzo. Eccole:

Titolo : Canto di Natale

: Canto di Natale Titolo originale : A Christmas Carol

: A Christmas Carol Autore : Charles Dickens

: Charles Dickens Data di Pubblicazione:1843

CANTO DI NATALE SCHEDA LIBRO: INFORMAZIONI SULL’AUTORE

Charles John Huffam Dickens nasce a Portsmouth il 7 febbraio 1812 e muore a Higham il 9 giugno 1870. Scrittore, giornalista e reporter di viaggio britannico, è noto per le sue prove umoristiche, tra tutte ricordiamo Il circolo Pickwick, e per i suoi romanzi a sfondo sociale, come Oliver Twist, David Copperfield, Tempi difficili, Canto di Natale.

Proprio questi ultimi, dopo anni tra giornalismo e impegno sociale, gli garantiranno un certo successo in un’Inghilterra vessata da problematiche profonde da lui conosciute in prima persona.

La sua serena infanzia finisce, infatti, nel 1822 quando la sua famiglia, impoverita, si trasferisce a Londra . Circa un anno dopo il padre viene messo in prigione per debiti e per alcuni mesi Charles viene mandato a lavorare in una fabbrica: un trauma destinato a lasciare il segno. A quindici anni, poi, interrotte le scuole, il ragazzo si impegna in un ufficio legale e a diciotto diviene cronista parlamentare.

Il legame con il giornalismo sarà poi destinato a durare: Dickens lancerà infatti due fortunati settimanali e su alcuni periodici appariranno mensilmente anche tutti i suoi romanzi.

Considerato uno dei maggiori autori inglesi del suo secolo, egli è ritenuto dalla critica il “fondatore” del romanzo sociale, ovvero il romanzo che tratteggia la vita dei ceti sociali economicamente svantaggiati e denuncia situazioni di sopruso e pregiudizio.

Ti servono le informazioni biografiche in inglese?

RIASSUNTO CANTO DI NATALE

A questo punto devi introdurre brevemente gli avvenimenti narrati nel romanzo.

SCHEDA LIBRO CANTO DI NATALE: I PERSONAGGI

Per avere un quadro esaustivo dell’opera, leggi il nostro approfondimento sui personaggi del racconto in cui potrai trovare la descrizione fisica di Scrooge, dei tre spiriti del Natale e di tutti gli altri protagonisti, anche secondari del romanzo.



CANTO DI NATALE SCHEDA LIBRO: NARRATORE, AMBIENTAZIONE E TEMPO DI NARRAZIONE

Per portare avanti con coerenza la tua scheda libro di A Crhistmas Carrol devi specificare tre caratteristiche del racconto: tipo di narratore, ambientazione e tempo di narrazione.

Ecco cosa devi sapere:

Narratore: Dickens racconta la storia in terza persona scegliendo un narratore eterodiegetico (cioè esterno alla storia) onnisciente.

Dickens racconta la storia in terza persona scegliendo un narratore eterodiegetico (cioè esterno alla storia) onnisciente. Tempo della narrazione: Il racconto è ambientato nel 1843 ma grazie ai tre fantasmi la narrazione compie diversi viaggi nel tempo per cui tempo della storia e tempo del racconto non sempre coincidono.

Il racconto è ambientato nel 1843 ma grazie ai tre fantasmi la narrazione compie diversi viaggi nel tempo per cui tempo della storia e tempo del racconto non sempre coincidono. Ambientazione: la narrazione è ambientata in un piccolo paesino inglese, non specificato, alla vigilia di Natale che richiama però alla mente una Londra piena di contraddizioni sociali.

CANTO DI NATALE SCHEDA LIBRO: LO STILE

Dickens sceglie una narrazione principalmente basata sull’impianto classico della fiaba salvo poi lasciasri influenzare, a tratti, dallo stile del romanzo gotico e da quella particolare ironia tipica di molti suoi scritti.

Canto di Natale, inoltre, è un racconto allegorico, perciò lo stile narrativo si ri fa alla tradizione inglese delle moralities, rappresentazioni teatrali di argomento morale o religioso a scopo didattico.

SCHEDA LIBRO CANTO DI NATALE: TEMATICHE

Ecco i principali temi trattati nel libro:

I mali sociali possono essere superati, secondo l’autore, con la rinascita morale dell’individuo.

possono essere superati, secondo l’autore, con la rinascita morale dell’individuo. L’ egoismo , l’ avarizia e la cattiveria , impersonificati da Scooge, l’antieroe, come difetti che possono essere corretti. Tramite la vita del protagonista Dickens vuole diffondere il messaggio che anche la persona più triste e malevola può avere ripensamenti e modificare, con le azioni positive, il corso della sua vita.

, l’ e la , impersonificati da Scooge, l’antieroe, come difetti che possono essere corretti. Tramite la vita del protagonista Dickens vuole diffondere il messaggio che anche la persona più triste e malevola può avere ripensamenti e modificare, con le azioni positive, il corso della sua vita. La contrapposizione tra ricchezza e povertà , in un contesto sociale pieno di contraddizioni. I personaggi sono in antitesi quindi, proprio per sottolineare l’eccessivo divario tra i ceti sociali

, in un contesto sociale pieno di contraddizioni. I personaggi sono in antitesi quindi, proprio per sottolineare l’eccessivo divario tra i ceti sociali L’ indifferenza dei ricchi nei confronti delle classi sociali più povere, che è bene evidenziato grazie alla figura di Scrooge e che ricalca la visione che aveva l’autore delle classi sociali benestanti.

nei confronti delle classi sociali più povere, che è bene evidenziato grazie alla figura di Scrooge e che ricalca la visione che aveva l’autore delle classi sociali benestanti. Il Natale visto da due punti di vista differenti: quello gioioso, del calore dato dall’amore e dall’unione, e quello privo di serenità per le persone insensibili come Scrooge all’inizio della storia.

Il romanzo è uno degli esempi di critica di Dickens alla società vittoriana, ma rispetto ad altre opere dello stesso autore è intriso di un’atmosfera fiabesca che stempera i toni amari. Il racconto della conversione e della rinascita del vecchio e avaro Ebenezer Scrooge, visitato nella notte di Natale da tre spiriti di questa Festa, mescola infatti i toni del racconto gotico e della favola all’impegno nella lotta alla povertà e allo sfruttamento minorile, problemi molto cari al modo di narrare di Dickens.

Così, sfruttando una storia adatta al Natale, l’autore focalizza lo sguardo del lettore su tematiche di più ampio respiro. L’apparizione dei tre fantasmi, infatti, non è altro che un modo per fare emergere e denunciare alcune piaghe sociali. Per capire Il canto di Natale bisogna quindi tenere in considerazione il contesto sociale, pieno di contraddizioni e di problemi: l’epoca vittoriana è stata un periodo di grande sviluppo e, allo stesso tempo, anche di grande povertà e di profonde ipocrisie perché proprio mentre si predicava l’importanza della carità e della beneficenza, si sfruttavano le classi più povere e, in primis, i minori.

Da un lato quindi, c’era l’opulenza dei benestanti e dei ricchi e dall’altra una profonda ferita sociale che evidenziava il lato più distruttivo dell’alta borghesia e del progresso. Questa visione è ben rappresentata nei personaggi di Ebenizer Scrooge, l’avaro finanziere londinese, e di Bob Cratchit che, invece, con il suo cuore d’oro, rappresenta la sua antitesi. Questi due personaggi sono, infatti, l’uno l’esatto opposto dell’altro e rappresentano, nel mondo classico della fiaba i buoni e i cattivi, senza tante sfaccettature.

Allo stesso modo, tipico della fiaba è il finale, tutto positivo, con una morale: chi vive nell’aridità e nell’avidità d’animo ha la possibilità di liberarsi delle catene del materialismo, della manzanza di amore e delle differenze sociali che sono alla base dell’aridità emotiva che pervade e affossa la società moderna. Tutti possono migliorare, modificare il loro atteggiamento e alimentare il proprio spirito con valori nuovi, capaci di risanare i dolori dell’anima. Così il protagonista del “Canto di Natale” riconoscerà i propri errori, l’egoismo che lo ha portato all’isolamento e alla perdita di persone che amava e cercherà di rimediare dando un senso più profondo alla propria vita.

CANTO DI NATALE I FILM

Per arricchire la tua scheda libro o, magari, per approfondire questo argomento o per ampliare i tuoi punti di vista, ti lasciamo con il nostro approfondimento sui tantissimi film ispirati all’opera di Dickens, alcuni esplicitamente altri in modo indiretto.

Ecco i principali:

