Catalogo Netflix Agosto 2024: film e serie tv

Netflix Agosto 2024, film e serie tv: il catalogo

Tutti al mare? In realtà c’è chi non rinuncia ad una bella serata divano, Netflix e – ovviamente – ventilatore oppure aria condizionata anche nel mese di agosto. Prima di passare però al catalogo di Netflix per il mese di agosto, vi ricordiamo quali sono i costi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: alla cifra di 5.49 euro al mese, che permette di accedere a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: alla cifra di 7.99 euro al mese, che dà l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: alla cifra di 12.99 euro al mese, che dà modo di gustarsi il catalogo in 4K su due dispositivi contemporaneamente e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con una cifra di 17.99 euro al mese, che dà la possibilità agli iscritti di vedere il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi in contemporanea

Ora vediamo insieme tutte le novità di agosto!

Catalogo Netflix Agosto 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo in questo mese così caldo? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche nei prossimi giorni:

Mon Laferte, te amo (1 agosto)

Rebel Moon: Director’s cut (2 agosto)

Daughters (14 agosto)

The Union (16 agosto)

Nice Girls (21 agosto)

La vita segreta degli oranghi (22 agosto)

Incoming – I nuovi arrivati (23 agosto)

The Deliverance – La redenzione (30 agosto)

Catalogo Netflix Agosto 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

Unstable 2 (1 agosto)

Come uccidono le brave ragazze (1 agosto)

The Umbrella Academy (8 agosto)

Shahmaran 2 (8 agosto)

Worst Ex Ever – Relazioni fatali (14 agosto)

Emily in Paris 4 (15 agosto)

GG Precinct (22 agosto)

Kaos (29 agosto)

Candidato unico 2 (29 agosto)

Terminator Zero (29 agosto)

Respira (30 agosto)

Tanta attesa per Emily in Paris 4 di cui però il 15 agosto verranno resi disponibili “solo” i primi cinque episodi. Per attendere gli altri 5 è necessario aspettare fino al 12 settembre. Ecco la sinossi ufficiale:

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato.

