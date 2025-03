Migliori università d’Italia per Economia: la classifica QS 2025

Scegliere dove studiare economia rappresenta una decisione cruciale per il futuro professionale degli studenti. La classifica QS World University Rankings by Subject 2025 offre un valido supporto, evidenziando le migliori università a livello internazionale nelle diverse discipline. L’Italia si distingue con 23 atenei in graduatoria, tra cui spicca l’Università Bocconi di Milano, eccellenza riconosciuta nel panorama economico mondiale.

Classifica QS 2025: metodi e valutazioni

La quindicesima edizione della QS World University Rankings by Subject si basa su una metodologia rigorosa che valuta centinaia di istituti universitari. I criteri principali includono la reputazione accademica e quella presso i recruiter aziendali a livello globale.

Il sistema considera anche parametri scientifici come le citazioni per paper e l’H-Index, che misura la prolificità e l’impatto delle pubblicazioni accademiche. Un elemento distintivo è l’International Research Network (IRN), che valuta la capacità degli atenei di produrre pubblicazioni scientifiche con co-autori internazionali, favorendo così la collaborazione tra ricercatori di diverse nazionalità.

Non solo Bocconi: le eccellenze in economia

L’Università Bocconi di Milano si distingue come il miglior ateneo italiano nel campo economico, conquistando un prestigioso 17° posto nella classifica mondiale. Fondata nel 1902, la Bocconi viene riconosciuta per pluralismo, indipendenza e spirito imprenditoriale, caratteristiche che la rendono un’istituzione d’élite nell’istruzione superiore europea.

L’eccellenza economica italiana non si ferma però alla Bocconi. Ecco tutte le altre italiane in classifica:

Rankings globali: le 10 migliori università mondiali per economia

La classifica globale per gli studi economici è dominata principalmente da atenei statunitensi e britannici. Harvard University si conferma al primo posto, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Stanford University che completano il podio.

La lista prosegue con University of Chicago e Princeton University, mentre la prima università non americana è la London School of Economics and Political Science (LSE) al sesto posto. Seguono University of California – Berkeley, e nuovamente istituzioni britanniche di prestigio come Oxford e Cambridge che chiudono la top 10. Questo scenario evidenzia il contrasto con il contesto italiano, dove la Bocconi, pur eccellendo a livello nazionale, si posiziona alla 17esima posizione nel panorama mondiale.

Orientamento post diploma

La scelta dell’università rappresenta un momento cruciale dopo il diploma. Per orientarti al meglio, consulta le guide dedicate alle università statali e private: