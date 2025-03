Migliori Università d’Italia per Ingegneria: la classifica QS 2025

La nuova classifica QS World University Rankings by Subject del 2025 è un importante strumento di orientamento universitario che analizza le prestazioni di oltre 1.700 atenei in 55 discipline accademiche diverse.

Per gli studenti che desiderano intraprendere un percorso di studi, questa classifica rappresenta una risorsa preziosa per identificare le università italiane che eccellono. In particolare, in questa guida analizzeremo l’area di “Ingegneria e tecnologia”.

Classifica QS World University Rankings by Subject 2025

La classifica QS World University Rankings by Subject rappresenta uno strumento analitico completo che valuta le prestazioni di oltre 1.700 università a livello globale, distribuite in 55 discipline accademiche e cinque macro-aree di studio.

Questa ricerca si distingue per la sua metodologia rigorosa che combina diversi parametri di valutazione, tra cui la reputazione accademica, l’impatto della ricerca scientifica e il prestigio presso i datori di lavoro. Per i futuri ingegneri, la classifica offre indicazioni preziose basate su criteri specifici come l’occupabilità dei laureati, l’eccellenza nella ricerca e la capacità di innovazione tecnologica degli atenei.

Attraverso questo sistema di valutazione, gli studenti possono identificare le istituzioni che meglio rispondono alle loro aspirazioni professionali e accademiche.

Classifica QS World: le migliori università italiane per ingegneria

La classifica QS World University Rankings by Subject 2025 individua cinque atenei italiani che eccellono nell’ambito ingegneristico, valutati secondo rigorosi criteri di occupabilità, ricerca e innovazione:

Al vertice della classifica troviamo il Politecnico di Milano, riconosciuto per l’eccellenza nei programmi di ingegneria e per le collaborazioni internazionali che garantiscono sbocchi professionali di alto livello Segue il Politecnico di Torino, apprezzato per l’approccio pratico e i forti legami con il settore industriale, particolarmente nell’automotive e nell’aerospaziale La Sapienza Università di Roma si distingue per l’ampia offerta formativa in ambito ingegneristico e per i centri di ricerca avanzata L’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna vanta programmi innovativi e interdisciplinari che combinano tradizione e modernità Chiude la lista l’Università di Padova, con laboratori all’avanguardia e progetti di ricerca che attirano finanziamenti significativi

Questi atenei rappresentano quindi l’eccellenza italiana per chi desidera intraprendere un percorso di studi in ingegneria, offrendo formazione di qualità e concrete prospettive occupazionali.

Orientamento post diploma

La scelta dell’università rappresenta un momento cruciale dopo il diploma. Per orientarti al meglio, consulta le guide dedicate alle università statali e private: