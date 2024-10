Catalogo Netflix Novembre 2024: film e serie tv

Netflix Novembre 2024, film e serie tv: il catalogo

Manca poco alla fine dell’anno e Netflix ha in serbo per tutti i suoi abbonati una serie di film e serie tv che sicuramente riusciranno a tenervi incollati allo schermo. Prima di passare però al catalogo di Netflix per il mese di novembre, vi ricordiamo quali sono i costi dei piani attuali:

Piano Basic con pubblicità: al costo di 5.49 euro al mese, che dà modo di accedere a due account non condivisibili

Piano Basic senza pubblicità: al prezzo di 7.99 euro al mese, che permette l’accesso a due account non condivisibili

Piano Standard: al costo di 12.99 euro al mese, che pemette di vedere il catalogo in 4K su due dispositivi in contemporanea e può essere condiviso tra due membri dello stesso nucleo familiare

Piano Premium con una spesa di 17.99 euro al mese, che dà l’opportunità agli iscritti di vedere il contenuto selezionato in Ultra HD su quattro dispositivi in contemporanea

Prima di vedere insieme tutte le novità di novembre, vi ricordiamo anche che qualche giorno fa Netflix ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità chiamata “Moments” che darà modo agli iscritti di salvare e condividere specifici momenti dei loro programmi e film preferiti. La novità, che ha già fatto il suo esordio globalmente su iOS e nelle prossime settimane su Android, promette di avere una nuova modalità di interazione con i contenuti della piattaforma.

Catalogo Netflix Novembre 2024: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film ed anche i documentari e show in arrivo in questo mese in cui dovrebbe arrivare il freddo? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo anche nei prossimi giorni:

#SeAcabó: diario delle campionesse (1 novembre)

Let Go (1 novembre)

Pedro Páramo (6 novembre)

Appuntamento a Natale (6 novembre)

Umjolo: The Gone Girl (8 novembre)

Return of the King: la caduta e l’ascesa di Elvis Presley (13 novembre)

Hot Frosty – Una magia di Natale (13 novembre)

Los niños perdidos: 40 giorni nella foresta (14 novembre)

The Merry Gentlemen (20 novembre)

Spellbound – L’incantesimo (22 novembre)

Joy (22 novembre)

The Piano Lesson (22 novembre)

Our Little Secret (27 novembre)

Sorella di neve (29 novembre)

Catalogo Netflix Novembre 2024: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?