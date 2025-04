Andor in streaming: dove vedere la serie tv della saga Star Wars

La seconda stagione di “Andor“, serie apprezzata dalla critica e insignita del marchio “certified fresh” su Rotten Tomatoes, è disponibile in streaming su Disney+ con i suoi primi tre episodi. Quest’ultima parte della narrazione si articola in dodici episodi, distribuiti in quattro blocchi narrativi da tre episodi ciascuno, con un nuovo capitolo rilasciato ogni settimana. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Andor in streaming: come funziona Disney+

Disney+ ha recentemente rinnovato i suoi piani di abbonamento per andare incontro a diverse preferenze. L’opzione più accessibile è “Standard con Pubblicità” a 5,99 euro mensili, che offre qualità Full HD ma include annunci pubblicitari. Per una visione senza interruzioni, c’è il piano “Standard” a 9,99 euro al mese o 99,90 euro all’anno, sempre in Full HD e con la possibilità di scaricare contenuti su un massimo di dieci dispositivi. Il piano “Premium“, al costo di 13,99 euro mensili o 139,90 euro annui, è pensato per chi desidera la massima qualità, con risoluzione 4K Ultra HD, supporto HDR e audio Dolby Atmos, oltre alla visione contemporanea su quattro schermi. Infine, Disney+ permette di condividere l’abbonamento con persone esterne al proprio nucleo familiare tramite l’opzione “Utente Extra“, il cui costo aggiuntivo varia a seconda del piano principale ed è consultabile sulla piattaforma.

Andor 2: cast e trama

Con lo spettro della guerra che si fa sempre più concreto, la seconda stagione di “Andor” vede Cassian emergere come figura cruciale all’interno dell’Alleanza Ribelle. In un contesto di crescente tensione, i personaggi si troveranno di fronte a dure prove, dove tradimenti, sacrifici e conflitti di interesse si faranno sempre più intensi e profondi. Intrisa di intrighi politici e pericoli imminenti, la serie funge da prequel agli eventi di “Rogue One: A Star Wars Story“, film che racconta l’audace impresa di un gruppo di ribelli nel sottrarre i piani della Morte Nera, la devastante arma imperiale, gettando le fondamenta per la trilogia originale del 1977. “Andor” torna indietro di cinque anni rispetto a “Rogue One”, focalizzandosi sulla storia di trasformazione di Cassian Andor, da individuo apatico e disilluso a eroe ribelle ineluttabilmente avviato verso il suo leggendario destino. Il cast della seconda stagione di “Andor” vede il ritorno di Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, con le partecipazioni di Ben Mendelsohn e Forest Whitaker. La serie è ideata da Tony Gilroy, che ne è anche produttore esecutivo insieme a Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna, Luke Hull e John Gilroy. La sceneggiatura dei primi tre episodi è firmata da Tony Gilroy, mentre Beau Willimon ha scritto gli episodi 4-6, Dan Gilroy i numeri 7-9 e Tom Bissell gli episodi 10-12. La regia è affidata ad Ariel Kleiman per i primi sei episodi, a Janus Metz per i successivi tre e ad Alonso Ruizpalacios per gli ultimi tre.