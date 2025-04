The Last of Us in streaming: dove vedere la serie tv

The Last of Us è una serie televisiva americana creata da Craig Mazin e Neil Druckmann. Interpretata da Pedro Pascal e Bella Ramsey, la serie è un adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo videogioco del 2013 sviluppato dallo studio californiano Naughty Dog.

The Last of Us in streaming: dove vederlo

The Last of Us viene trasmesso su Sky Atlantic con ogni nuova puntata il lunedì e le puntate sono disponibili anche in streaming su NOW. I titolari di un abbonamento Sky attivo possono fruire dei contenuti della piattaforma attraverso l’applicazione gratuita Sky Go, scaricabile su smartphone, tablet o computer. Questa app è accessibile su vari store digitali, tra cui App Store, Google Play, AppGallery e Amazon Store. Sky Go permette di connettere fino a quattro dispositivi contemporaneamente e di visualizzare gli episodi in streaming, anche in modalità offline. Per chi non possiede un abbonamento Sky, è disponibile NOW, una piattaforma streaming indipendente che richiede una sottoscrizione specifica. NOW offre sia la visione in diretta che, on demand, gli episodi delle stagioni precedenti.

The Last of Us: trama e puntate

The Last of Us ha fatto il suo esordio il 15 gennaio 2023, ottenendo numerosi consensi da parte della critica, che ha particolarmente apprezzato le performance degli attori, la qualità della sceneggiatura, la cura della scenografia, la regia e la suggestiva colonna sonora. La serie ha conquistato numerosi riconoscimenti, tra cui 8 Primetime Emmy Awards su 24 nomination totali. La seconda stagione è iniziata il 13 aprile 2025, mentre è già in corso lo sviluppo di una terza stagione. In merito alla trama ci troviamo nel 2023, 20 anni dopo la devastante epidemia causata dal Cordyceps, un fungo che nella finzione narrativa trasforma gli esseri umani in creature simili a zombi, il cinquantenne Joel, un contrabbandiere disilluso e privo di speranza, si trova costretto dalle circostanze ad attraversare gli Stati Uniti con Ellie, una 24enne che non ha mai conosciuto il mondo al di fuori della zona di quarantena. Quella che inizialmente doveva essere una semplice e rapida consegna si trasforma rapidamente in un viaggio lungo, doloroso e destinato a segnare profondamente il loro destino, creando un legame indissolubile tra i due.

The Last of Us: fan sotto shock per la morte di Joel, il personaggio di Pedro Pascal

I fan del videogioco post-apocalittico The Last of Us, diventati anche appassionati dell’omonima e acclamata serie televisiva, erano consapevoli che l’evento della morte di Joel era inevitabile. Tuttavia, forse non si aspettavano che il personaggio interpretato da Pedro Pascal sarebbe stato ucciso già nel secondo episodio della seconda stagione, disponibile dal 20 aprile su Max negli Stati Uniti (e in Italia su Sky e NOW).