Collegamenti sul futurismo

Il Futurismo è una corrente nata a Parigi nel 1909 con la pubblicazione, sul quotidiano “Le Figaro”, del Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Il movimento coinvolge tutti i campi della vita e della cultura, muore il concetto dell’arte come fenomeno elitario e avviene un’adesione alle moderne tecniche e i nuovi mezzi espressivi come la fotografia e il cinema; nasce, così, l’esaltazione per la macchina e per la velocità definita nel Manifesto una nuova bellezza che arricchisce la magnificenza del mondo. I futuristi rifiutano nettamente il passato tanto da proporre la distruzione delle biblioteche, accademie e musei definiti tutti come cimiteri di sforzi vani. Nasce in loro una concezione violenta della vita e della storia.

Dopo questa breve sintesi di quello che è stato il futurismo, andiamo a vedere quali sono i collegamenti con le altre materie:

Italiano: Marinetti e collegamenti con il futurismo russo

Latino: Petronio

Storia: la Prima Guerra Mondiale

Filosofia: Bergson e Nietzsche

Inglese: Ezra Pound e il Vorticism

Francese: Apollinaire

Fisica: Einstein e la teoria della relatività

Arte: Umberto Boccioni e il futurismo

Chimica: l’alccol e il proibizionismo

Economia: il boom economico

Collegamenti Maturità sul Futurismo: il percorso svolto

Il futurismo è una corrente letteraria e artistica che ha avuto delle ripercussioni anche sulla vita in generale. E’ un argomento che viene trattato l’ultimo anno ed è per questo che abbiamo pensato di proporvelo perché, molto probabilmente, sarà ancora impresso nella vostra mente, è molto interessante e incuriosisce particolarmente. Vi abbiamo anche mostrato come si collega bene con le altre materie, dall’italiano, all’inglese, all’arte per passare anche tra la fisica la chimica e l’economia; l’importante è dare un senso logico a quello che state scrivendo e rendere il vostro discorso lineare e sensato.