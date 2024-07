Debito in greco: una vera e propria odissea per poterlo recuperare! Siamo in piena estate, il caldo annebbia il cervello e lo studio è l’ultima cosa che vi sognereste di fare in questo momento… Tuttavia, se qualcuno di voi si è ritrovato un debito scolastico da dover colmare a settembre, non ha altra scelta che rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro. Oggi spiegheremo come recuperare il debito in greco, la materia caratterizzante del Liceo Classico, in cui molti studenti riscontrano non poche difficoltà. Recuperare il debito in greco significa raggiungere conoscenze sufficienti non solo in grammatica e nella traduzione, ma anche in letteratura e nell’analisi di brani classici. Scopriamo allora come impostare lo studio e come arrivare preparati per superare l’esame di riparazione a settembre!

DEBITO FORMATIVO IN GRECO: COME ORGANIZZARE LO STUDIO. Per far bene qualsiasi cosa occorre organizzare dettagliatamente il lavoro, in modo da rendersi conto del tempo a disposizione per studiare. Dunque, prendete il programma da recuperare e dividete gli argomenti giorno per giorno. In base a quello che dovete recuperare, ricordate di fare:

una versione al giorno

un argomento di grammatica al giorno

un argomento di letteratura al giorno

un brano di classico al giorno

Una volta che avrete organizzato il piano di lavoro per recuperare il debito in greco, potrete mettervi al lavoro!

DEBITI SCOLASTICI: COME STUDIARE PER RECUPERARE GRECO. A questo punto non rimane altro da fare che sedersi a tavolino e cominciare a studiare. Munitevi allora di quaderni, libri, penne ed evidenziatori, e mettetevi all’opera! Vediamo adesso nel dettaglio come impostare lo studio.

Versione di greco. La versione di greco è in genere la causa principale del debito in greco: per questo motivo concentratevi soprattutto sulla traduzione e imponetevi di farne almeno una al giorno. Durante lo studio ricordate:

di costruire prima la frase, individuando prima di tutto verbo e soggetto di fare attenzione ai verbi e alla loro esatta traduzione di controllare le regole grammaticali nel caso di dubbi di cercare sempre i termini sul vocabolario di ricontrollare, alla fine, la traduzione, cercando di capire gli errori in modo da non ripeterli

Per sapere come fare bene una versione di greco leggi: Come tradurre bene la versione di greco

Grammatica greca. Ripassare la grammatica greca è necessario in quanto potrebbero capitare, nel test, alcune domande di grammatica, e inoltre è molto importante conoscere le regole grammaticali per poter tradurre bene e velocemente. Per ripassare la grammatica greca:

fate un argomento al giorno

per ogni argomento leggete, ripetete, guardate gli esempi, fate gli esercizi

fate uno schema di ripasso

una volta aver finito tutto, ripassate tutti gli argomenti studiati

Letteratura greca. La letteratura greca è la parte meno faticosa, tuttavia per chi ha poca voglia di studiare e non è dotato di una buona dialettica spesso non raggiunge risultati neanche minimi. Anche per la letteratura greca occorre utilizzare il giusto metodo di studio:

fate un argomento/ autore al giorno leggete e ripetete fate uno schema di ripasso leggete tutti i brani antologici per comprendere meglio l’autore una volta terminato il programma ripassate tutto

Classico greco. Se infine bisogna recuperare anche qualche brano di classico, è necessario impostare lo studio nel seguente modo:

leggere la frase da tradurre

leggere la traduzione

provare ad associare la traduzione alla frase

cercare i termini sul vocabolario per accertarsi del significato

proseguire con il resto

ripassare tutto il brano dall’inizio finché non viene memorizzato

individuare costrutti e particolarità grammaticali

leggere introduzione, note e commento per comprendere il significato del brano

ripassare l’autore e l’opera da cui è tratto

DEBITO IN GRECO: CORSI DI RECUPERO. Se non avete voglia di studiare da soli o c’è qualche argomento che non comprendete bene, provate a studiare con l’aiuto di un insegnante privato. Inoltre, è bene seguire i corsi di recupero istituiti dalla scuola, in modo da capire meglio su cosa verterà l’esame di riparazione.

DEBITO SCOLASTICO IN GRECO: COME AFFRONTARE L’ESAME DI RIPARAZIONE. A questo punto ci siete quasi: dopo studio, ripasso, lezioni private, sudore versato sui libri, è giunto il momento di affrontare l’esame di riparazione di greco! Ecco qualche consiglio:

leggete bene le domande rispondete seccamente alla domanda, senza andare fuori traccia per la traduzione ricordate sempre la costruzione della frase, i verbi e soprattutto di controllare sempre tutti i termini sul vocabolario rileggete e controllate anche la correttezza di espressione

