FILM DI NATALE: I MIGLIORI

Quali sono i titoli dei film di Natale che bisogna assolutamente vedere durante le Feste? Meglio i classici film di Natale o per trascorre in casa gli ultimi giorni di questo complesso dicembre è meglio affidarsi a qualche titolo per bambini in modo da mettere d’accordo tutta la famiglia? Difficile rispondere. Per non parlare del fatto che, tra i grandi, qualche coppia preferirà di certo quei bei film di Natale romantici che scaldano il cuore. La soluzione in questi casi, per creare la giusta atmosfera dopo l’apertura dei regali è tenerli tutti a portata di mano!

La lista dei film di Natale da vedere è qualcosa che ognuno di noi dovrebbe tenere nella scatola delle decorazioni, insieme ai pezzi più importanti. Tra le tante attività che si organizzano a Natale, infatti, una tra le più gettonate è la visione di un film a tema con gli amici o la famiglia possibilmente al calduccio e cercando di evitare l’ennesima abbuffata natalizia.

Se sei intenzionato a sfuggire alla melassa che scorre a fiumi in un periodo dell’anno altamente zuccheroso ti sarà senz’altro utile la lista dei nostri film di Natale preferiti.

I MIGLIORI FILM DI NATALE: L’ELENCO

Abbiamo infatti cercato di radunare le pellicole che presentano un punto di vista inusuale e meno conciliante su regali, Babbo Natale, cene in famiglia e tutto il resto. Ecco, quindi, quali sono tutti i film di Natale da vedere secondo noi (la lista è in ordine cronologico!).

La vita è meravigliosa (1946) Un film che è quasi obbligatorio inserire in una lista del genere, data la sua influenza epocale. Eppure rispetto alla solita interpretazione vogliamo concentrarci su un aspetto poco dibattuto, ovvero la rabbia del protagonista, aspirante suicida, che viene spinto a quel punto da coloro che ritiene essere suoi amici. Per George, buono e generoso con tutti, l’unica salvezza è rappresentata dall’intervento di un angelo di seconda classe: come a dire che a volte persino incarnare lo spirito natalizio non è sufficiente per essere felici.

Una poltrona per due (1983) Questo cult degli anni ’80 è una commedia brillante che unisce satira sociale e umorismo irresistibile. Due uomini agli antipodi – Louis, un ricco agente di borsa, e Billy Ray, un senzatetto – si trovano coinvolti in una scommessa dei cinici datori di lavoro di Louis. La storia racconta il loro scambio di vite, mostrando come il Natale possa essere anche un’occasione di riscatto e solidarietà. Le performance di Eddie Murphy e Dan Aykroyd rende questo film un appuntamento fisso delle festività.

S.O.S. Fantasmi (1988) Grande classico della programmazione televisiva delle festività, remake ironico del Canto di Natale di Dickens. Bill Murray veste i panni del direttore di un network che ha sacrificato tutto alla carriera e non crede più a valori come l’amore e l’amicizia: per salvare la sua anima irromperanno nella sua vita tre eccentrici fantasmi che gli mostreranno ciò cui ha rinunciato e gli chiederanno di cambiare strada. Uno dei pochi casi in cui le risate e la commozione sono velate da un’ironia dalla vena malinconica.

Mamma, ho perso l’aereo (1990) Un vero e proprio fenomeno degli anni ’90, il film racconta la storia del piccolo Kevin McCallister, dimenticato accidentalmente a casa dalla sua famiglia partita per le vacanze. Tra trappole ingegnose e ladri pasticcioni, Kevin si difende con coraggio, regalando risate e momenti di dolcezza. Diretto da Chris Columbus e accompagnato dalla musica di John Williams, è un classico senza tempo che non può mancare nelle serate natalizie.

Il Grinch (2000) Jim Carrey dà vita a uno dei personaggi natalizi più iconici, il Grinch, un essere burbero e solitario che odia il Natale e decide di rubarlo agli abitanti di Chinonsò. Basato sul libro del Dr. Seuss, il film mescola gag esilaranti a momenti profondi, mostrando come il Natale non sia fatto solo di regali, ma di affetti e valori. Una pellicola adatta a tutte le età, che resta nel cuore.

Elf (2003) Il Natale è bellissimo, ma non si può vivere sempre in quell’atmosfera festante e gioiosa. Sembra essere questo il messaggio della commedia di cui è protagonista Will Ferrell, che interpreta un orfanello che per caso finisce al Polo Nord e viene cresciuto dagli elfi di Babbo Natale. Una volta trentenne gli viene però gli viene rivelata la verità e l’ingenuo ragazzo si trova a tornare a New York in cerca del vero padre, in una città che di natalizio non ha nulla se non le luminarie.

Babbo Bastardo (2003) Cosa succede a far indossare il costume di Babbo Natale a un cinico come Billy Bob Thornton? La risposta è questo film in cui l’attore è il peggiore Santa Claus di sempre, un ladro specializzato in furti natalizi, alcolizzato, accanito fumatore, violento e ossessionato dal sesso. La sua unica speranza di redenzione parrebbe essere un bambino grassottello non proprio sveglissimo e senza amici che viene puntualmente preso di mira dai bulli della sua scuola.

Tokyo Godfathers (2003) Il più tradizionale dei film del compianto Satoshi Kon mette in scena il Natale di tre senzatetto che alla vigilia trovano per caso una bambina abbandonata nella spazzatura. Il terzetto, che si mette all’opera per riportarla ai genitori in una Tokyo indifferenti ai loro problemi, non potrebbe essere più eterogeneo: un travestito finito in mezzo alla strada, un vagabondo alcolizzato e una ragazzina scappata di casa.

Love Actually (2003) Questo film corale intreccia dieci storie diverse che si svolgono durante le settimane che precedono il Natale. Amori che nascono, altri che si rafforzano o si concludono: ognuno dei personaggi vive una sua personale avventura che porta a riflettere sulle mille sfumature dell’amore. Con un cast stellare, tra cui Hugh Grant, Emma Thompson e Alan Rickman, Love Actually è perfetto per chi cerca emozioni intense e momenti indimenticabili, il tutto immerso nella magia natalizia.

The Polar Express (2004) Un’animazione straordinaria che porta lo spettatore in un viaggio magico verso il Polo Nord a bordo del Polar Express, un treno speciale che appare solo per chi crede ancora nella magia del Natale. Il film, diretto da Robert Zemeckis, esplora temi come la fede, l’amicizia e la scoperta, il tutto con una grafica avanguardistica e una colonna sonora che riscalda il cuore. Perfetto per grandi e piccoli, è un racconto che invita a riscoprire il bambino che c’è in ognuno di noi.

Trasporto eccezionale – Un racconto di Natale (2010) Un horror che ci ricorda come il Natale sia più antico di quanto si creda perché risale a mitologie pagane. Il film infatti è ambientato in Finlandia, dove una ditta di escavazioni rinviene in una montagna il corpo congelato di Babbo Natale, in realtà un demone cornuto che si nutre di carne umana, aiutato da un manipolo di elfi che stanno cercando di riportarlo in vita sequestrando bambini e rubando termosifoni.

Klaus (2019) Un gioiello moderno dell’animazione che reinventa le origini di Babbo Natale. La storia segue Jesper, un postino egoista inviato in un remoto villaggio innevato, dove incontra Klaus, un misterioso fabbricante di giocattoli. Con una grafica innovativa e un messaggio profondo sull’importanza della generosità e dell’altruismo, Klaus è già considerato un classico contemporaneo, perfetto per una serata in famiglia.

FILM DI NATALE CLASSICI

Cerchi altri titoli di film natalizi? Vuoi qualcosa di più classico perchè vuoi assolutamente farti ispirare dal fantasma dei natali passati? Ecco l’elenco dei nostri film di Natale storici, con un piccolo extra per chi, invece, di sapere che La vita è una cosa meravigliosa non ne può proprio più, e una perla per gli amanti di Hug Grant nei panni del Primo Ministro inglese.

FILM DI NATALE ROMANTICI

Come dicevamo nell’introduzione, però, è possibile che qualche romantica coppietta, o qualche coppia di amiche, abbia voglia di un po’ di sana melassa natalizia (evidentemente non a tutti basta izuppare ol pandoro nel mascarpone per avere un picco glicemico). Se siete degli appassionati di baci sotto il viscio, questa lista di film di Natale romantici è ciò che fa per voi.

FILM DI NATALE AMERICANI

Come poteva mancare in un elenco di film di Natale completo e dettagliato come il nostro una lista di titoli made in USA? Ammettiamolo: il Natale oggi è più a stelle e a strisce che mai. Tanto vale arrendersi e godersi qualche film in cui troneggiano alberi di Natale giganti e panorami stupendi di New York innevata.

FILM DI NATALE PER BAMBINI

Dulci in fundo, i più piccini, o, comunque, coloro che vogliono tornare bambini almeno una volta durante queste feste, meritano decisamente una guida tutta per loro. Ecco tutti i titoli da tenere a portata di mano per risolvere brillantemente la situazione quando non se ne potrà più di stare a tavola con tutta la famiglia.