Forum Assago: come arrivare, posti migliori, capienza

Forum Assago: il punto di riferimento per i grandi eventi italiani

Il Mediolanum Forum di Assago è un impianto polifunzionale la cui costruzione risale al 1990. Fin da allora si è distinto come vero e proprio punto di riferimento per i più grandi eventi musicali, artistici e sportivi italiani. Si trova all’interno del comune di Assago in via Giuseppe di Vittorio 6, a soli 3 km di distanza da Milano.

La sua struttura si presta ad accogliere sia le convention di poche centinaia di persone che i congressi e i concerti con migliaia di ospiti. Basti pensare che nel corso degli anni ha ospitato eventi di ogni genere: gli incontri di Eurolega della pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, l’MTV European Music Awards del 2015, i concerti di artisti internazionali come i Depeche Mode, i Cure e Stevie Wonder.

Forum di Assago: come arrivare

Il Forum di Assago è situato alle porte di Milano ed è facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Ecco le indicazioni specifiche:

In auto : incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori;

: incrocio tra il tratto iniziale della A7 Milano-Genova e la Tangenziale Ovest di Milano, l’uscita è Assago-Milanofiori; In treno : tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana;

: tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale sono collegati al Forum con la linea verde della metropolitana; In metropolitana: linea verde M2 della metropolitana, fermata Assago – Milanofiori Forum.

Chi arriva in auto si chiederà come funzioni il parcheggio del Forum di Assago: intorno ci sono diverse aree di sosta, con circa 5.500 posti al costo di 10 euro. Le aree di parcheggio principali sono il Parcheggio C, Parcheggio M2 e Parcheggio della Pista d’Atletica. C’è anche il parcheggio di interscambio ATM: a partire dalle ore 14.00 si paga 6 €, in occasione degli eventi.

Forum di Assago: capienza e posti migliori

Complessivamente, la capienza del Forum di Assago è di 12.700 persone, mentre i parcheggi adiacenti alla struttura ospitano un totale di oltre 5.500 posti auto. Da qualsiasi punto dell’impianto è garantita una buona visuale ma è bene sapere che, soprattutto in occasione dei concerti, il palco viene posizionato sul lato corto dell’arena.

I posti migliori del Forum di Assago variano a seconda dell’evento:

Concerti : parterre centrale vicino al palco per una vista ravvicinata

: parterre centrale vicino al palco per una vista ravvicinata Partite di basket : vicino al campo per un’esperienza coinvolgente

: vicino al campo per un’esperienza coinvolgente Spettacoli teatrali: settori centrali per una visione completa

In generale, consultando la piantina del Forum di Assago per i posti migliori si nota che gli anelli A e B centrali offrono una buona visuale e acustica, mentre l’anello C è meno consigliato.

Leggi anche: