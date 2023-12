Frasi di Natale tratte dalle canzoni, le più belle da leggere e dedicare

Se c’è qualcosa che ci immette immediatamente nello spirito natalizio sono le canzoni di Natale. Che si tratti dei vecchi e cari brani natalizi con i quali siamo cresciuti o delle interpretazioni moderne dei vecchi classici, ascoltare musica è uno dei modi migliori per celebrare la stagione delle feste. Dalle canzoni di Natale vengono alcune frasi da dedicare ai nostri cari – magari scrivendole sui bigliettini di auguri – o da leggere per rendere ancora più magica l’atmosfera. Alle volte ci scervelliamo per trovare quello che faccia per noi e non ci accorgiamo che un grande aiuto possa venirci proprio dalla musica. Se vi sentite poco fantasiosi per le prossime vacanze, ecco alcune delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Natale delle quali fare scorta.

Le più belle frasi di Natale tratte dalle canzoni

“La vigilia di Natale mi troverà, dove risplende la luce dell’amore. Sarò a casa per Natale, anche solo nei miei sogni.” Bing Crosby, “I’ll be home for Christmas”

“Sotto il vischio, guardando il fuoco risplendere.” Taylor Swift, Christmas Tree Farm

“Il camino sta bruciando luminoso, splende tutto su di me Vedo i regali sotto il buon vecchio albero di Natale E aspetto tutta la notte che Babbo Natale venga a svegliarmi dai miei sogni Oh, perché? Perché questo è Natale per me. Vedo i bambini giocare fuori, come angeli nella neve Mentre mamma e papà si scambiano un bacio sotto il vischio E faremo tesoro di tutte queste cose semplici ovunque saremo Oh, perché? Perché questo è Natale per me”. This is Christmas for me, Pentatonix

“Il tempo di Natale è arrivato, felicità e allegria. Divertimento per tutto ciò che i bambini chiamano, il loro periodo preferito dell’anno”. – Vince Guaraldi e Lee Mendelson, Christmas time is here

“La festa è iniziata, la sensazione è qui. Viene solo in questo periodo dell’anno.” Paul McCartney, Wonderful Christmas time

“Sto sognando un bianco Natale, proprio come quelli che conoscevo.” Bing Crosby, White Christmas

“Non chiederò molto questo Natale. Non desidererò nemmeno la neve. E continuerò ad aspettare, sotto il vischio.” Mariah Carey, All I want for Christmas is you

“Ma finché mi ami così, lascia che nevichi, lascia che nevichi, lascia che nevichi.” – Dean Martin, Let is snow

“Ti auguro un buon Natale. Lascia che il tuo cuore sia leggero. D’ora in poi i tuoi problemi saranno nascosti”. Judy Garland, Happy Christmas

“Un giorno a Natale vedremo una terra senza bambini affamati, nessuna mano vuota. Una mattina felice le persone condivideranno un mondo dove la gente riceve assistenza dal prossimo.” Stevie Wonder

“Buon Natale per i neri e per i bianchi, i gialli e i rossi, buon Natale e un felice anno nuovo.” Cèline Dion.

“Le decorazioni rosse sull’albero di Natale verde non saranno le stesse se, se tu non sei qui con me”. Andrea Bocelli.

“Appendi una stella scintillante sul ramo più alto e passa un felice Natale!” Frank Sinatra.

“Entrate nel Natale. Riuniamoci tutti insieme… Mangiate, bevete e state allegri… Entrate nel Natale. L’ingresso è libero.” Elton John

