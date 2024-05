Frasi Maturità: citazioni e idee divertenti per magliette

Frasi Maturità: idee per magliette divertenti e simpatiche

Con l’Esame di Maturità che si avvicina a passi da gigante, milioni di studenti cominciano ad essere alle prese con paure e ansie di ogni tipo! A poco tempo dall’inizio delle fatidiche prove è bene tenere a bada il nervosismo e, in questo caso, l’ironia potrebbe essere l’unica arma per scacciare via i cattivi pensieri. L’idea più divertente da mettere in pratica è quella di indossare magliette create ad hoc con citazioni o frasi divertenti e simpatiche riferite all’Esame di Maturità. Si tratta di un modo semplice per scongiurare le paure ed affrontare con maggiore spensieratezza questo periodo di forte stress. Ecco le idee più simpatiche da cui prendere spunto!

Frasi Maturità: citazioni per magliette

A moltissimi personaggi famosi sono attribuiti citazioni inerenti agli esami che potrebbero essere sfruttate per le magliette dei maturandi. Queste sono sicuramente le più significative:

Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere (Oscar Wilde);

L’ottanta per cento di un esame si basa sull’unica lezione a cui non sei andato, nella quale si parlava dell’unico libro che non hai letto (Arthur Bloch);

Ah, che bella cosa è saper qualcosa (Molière);

Gli esami non finiscono mai (Eduardo De Filippo);

Gli esami finali sono eventi simili alla morte (Richard Gordon);

L’essenziale non è quello che si sa, ma quello che si è (Giuseppe Pontiggia);

Il più certo modo di celare agli altri i confini del proprio sapere è di non trapassarli (Giacomo Leopardi);

Prima bisogna sapere il latino e poi bisogna dimenticarlo (Montesquieu);

Non studiavo niente e perciò imparavo molto (Anatole France).

Frasi Maturità simpatiche: frasi divertenti per magliette

Per sdrammatizzare i maturandi potrebbero optare su qualche frase divertente da stampare sulle magliette. Ecco le battute più simpatiche da sfruttare:

100 non fa cultura, 60 non fa paura;

Prof, quando arrivo a 60 mi fermi;

Qui si sboccia, non si boccia;

Prof esci il diploma;

Io so di non sapere, un 60 per piacere.

