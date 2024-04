Globalizzazione: elaborato per la maturità

Elaborato Maturità: la globalizzazione

Se per la prova orale del vostro esame di maturità avete scelto la globalizzazione, dovete fermarvi un attimo a leggere i nostri consigli. Anche se l’avete già portato a termine siete ancora in tempo tempo per un veloce ripasso e qualche approfondimento dell’ultimo momento, qualora lo riteneste necessario. I ragazzi dovranno dimostrare di essere preparati sulle materie d’esame e di saper fare dei collegamenti che abbraccino più discipline.

Elaborato Maturità sulla globalizzazione: i collegamenti

Il percorso e i collegamenti ideali potrebbero essere questi che stiamo per condividere con voi:

Collegamenti Italiano : Pirandello e l’identità dell’individuo: la maschera

: Pirandello e l’identità dell’individuo: la maschera Collegamenti Storia : Cos’è la Globalizzazione; o la guerra fredda; il villaggio globale.

: Cos’è la Globalizzazione; o la guerra fredda; il villaggio globale. Collegamenti Greco : Epitteto: l’uomo cittadino del mondo

: Epitteto: l’uomo cittadino del mondo Collegamenti Filosofia : il Capitalismo

: il Capitalismo Collegamenti Psicologia: la diffusione di una mentalità individualista che rompe la struttura usuale della società.

la diffusione di una mentalità individualista che rompe la struttura usuale della società. Collegamenti Inglese: Orwell 1984 e il passo del grande fratello

Orwell 1984 e il passo del grande fratello Collegamenti Musica: Il rock e il pop

Il rock e il pop Collegamenti Geografia Astronomica : Inquinamento e surriscaldamento globale, la Terra. Protocollo di Kyoto

: Inquinamento e surriscaldamento globale, la Terra. Protocollo di Kyoto Collegamenti Informatica: I mezzi di comunicazione moderni e Internet

I mezzi di comunicazione moderni e Internet Collegamenti Economia: l’economia che cambia: le multinazionali; oppure Globalizzazione, New Economy, E-Commerce

l’economia che cambia: le multinazionali; oppure Globalizzazione, New Economy, E-Commerce Collegamenti Finanza : la Spesa Pubblica

: la Spesa Pubblica Collegamenti Francese: I Salons parigini e la globalizzazione artistica

I Salons parigini e la globalizzazione artistica Collegamenti Spagnolo: Origini ed evoluzione del Colonialismo

Origini ed evoluzione del Colonialismo Collegamenti Matematica: Massimi e minimi

Massimi e minimi Collegamenti Storia dell’arte: Andy Warhol e La Pop Art

Andy Warhol e La Pop Art Collegamenti Educazione Fisica: Obesità come risultato di una vita troppo sedentaria

Obesità come risultato di una vita troppo sedentaria Collegamenti Diritto: Democrazia e corpo elettorale nel mondo

Elaborato Maturità sulla globalizzazione: come esporlo

Il vostro elaborato deve avere una bella introduzione, in cui esporrete l’argomento in generale e dove spiegherete il motivo della scelta e farete una panoramica sugli argomenti scelti. Nella parte centrale del testo dividete la tesina in capitoli e in ognuno dei quali inserirete un singolo argomento. Good Luck!

