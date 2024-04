Materie Orale Maturità: cosa chiedono i commissari?

L’Esame di Maturità è quasi arrivato e, viste le novità, gli studenti hanno il cervello in fumo a causa delle mille domande che si pongono. In particolare, l’orale inizia a destare qualche preoccupazione, in particolare riguardo a un dubbio atroce: i commissari della Maturità interrogheranno su tutte le materie?

All’orale di maturità chiedono tutte le materie?

Non vogliamo farvi stare sulle spine, quindi vi sveliamo subito il mistero: all’orale della Maturità verranno testate le conoscenze, le abilità e le competenze relative solamente alle materie che sono state affidate ai tre commissari esterni e ai tre commissari interni. Dunque, non dovete fare altro che controllare quali sono le materie dei commissari esterni del vostro indirizzo e quali docenti interni sono stati nominati dal Consiglio di Classe. Starà poi anche a te dimostrare la “maturità” di saper fare collegamenti interdisciplinari tra le varie nozioni.

Maturità: come si svolgerà l’orale

Chiarito che all’orale di maturità non chiedono tutte le materie, facciamo un piccolo riassunto su come si svolgerà l’orale dell’Esame di Stato.

Quando arriva il momento del colloquio, i candidati avranno il compito di analizzare un materiale scelto dalla commissione, che potrebbe essere un testo, un documento, una tua esperienza personale, un progetto o un problema specifico. La commissione si impegna a rendere la conversazione equilibrata e coinvolgente, mescolando le diverse materie senza separarle troppo rigidamente. Questo approccio mira a valorizzare un dialogo che attraversa più discipline, rendendo tutto più interconnesso e interessante.

Successivamente, i candidati dovranno presentare le proprie esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali, che una volta si chiamavano alternanza scuola-lavoro. Questo si può fare attraverso una breve relazione o un progetto multimediale. Dopo questa parte, si procederà con alcune domande di educazione civica.

