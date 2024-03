Il Signore degli Anelli - Versione estesa in streaming: ecco dove vederlo

Il Signore degli Anelli integrale in streaming

Il Signore degli Anelli è un’opera di genere epico fantasy scritta da J. R. R. Tolkien , ambientato nella Terza Era dell’immaginaria Terra di Mezzo. La narrazione inizia nel punto in cui si conclude un’altra sua opera, Lo Hobbit; si tratta, in realtà, di una trascrizione di un volume immaginario, il Libro rosso dei confini occidentali, un’autobiografia scritta a quattro mani da Bilbo Baggins, protagonista de Lo Hobbit, e da Frodo, il protagonista del Signore degli Anelli.

Leggi anche: Serie TV del Signore degli Anelli, tutti i dettagli

Al centro della storia la missione di nove compagni, la Compagnia dell’Anello, partiti per distruggere il più potente Anello del potere, un’arma che renderebbe invincibile Sauron, suo creatore malvagio, dandogli il potere di dominare tutta la Terra di Mezzo. Il romanzo è composto da tre volumi:

La compagnia dell’anello, diviso in libro I e libro II; Le due torri, libro III e libro IV; Il ritorno del re, libro V e libro VI.

Ovviamente i libri hanno dato spunto a dei film, scopriamo insieme dove vedere La compagnia dell’anello – Versione estesa in streaming insieme agli altri capitoli della saga.

Non perderti:

Il signore degli Anelli: streaming versione estesa

Se siete stati colpiti da un’irrefrenabile desiderio di immergervi nel mondo fantasy offerto da Tolkien con la celebre opera, Il Signore degli Anelli, vogliamo darvi qualche suggerimento su dove poter vedere i film in streaming in versione estesa integrale (vi anticipiamo intanto che purtroppo non è possibile vedere Il Signore degli Anelli – Versione estesa in streaming gratis).

Se preferite leggere i libri, fate pure, per tutti gli altri che prediligono, invece, guardare la storia nello schermo, prendete appunti. I film o le serie tv appartenenti al genere fantasy hanno il potere di regalarci forti emozioni, tali da farci sentire partecipi e protagonisti della storia che stiamo osservando. Il regista ha creato dei film di successo cercando di rimanere più fedele possibile alla storia originale offerta a tutto il mondo dallo scrittore Tolkien. Ma ora torniamo a noi e scopriamo dove vedere Il Signore degli Anelli – Extended Edition in streaming:

Amazon Prime Video – abbonamento

– abbonamento Google Play Film – a partire da 3,99 euro

– a partire da 3,99 euro Tim Vision – a partire da 2,99 euro

– a partire da 2,99 euro Apple TV – a partire da 3,99 euro

Il signore degli Anelli: la serie Amazon

Se non avete mai abbastanza dei libri e dei film su Il Signore degli anelli, ricordatevi che c’è anche la serie TV “Gli anelli del potere”. Si trova sempre su Amazon Prime Video, che l’ha anche prodotta, ed è ambientata migliaia di anni prima degli eventi raccontati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Al momento è uscita solo la prima stagione composta da 8 episodi, e i fan sono ancora in attesa di conoscere la data d’uscita della seconda stagione.

Leggi anche: