Tesina svolta sul riscaldamento globale per la Terza Media

Pronti per l‘Esame di Terza Media? Ormai manca davvero poco, ma non preoccupatevi: c’è ancora tempo per la Tesina. Ovviamente non adagiatevi sugli allori, in quanto dovete comunque trovare subito un argomento da presentare alla commissione e a cui collegare tutte le materie. Visto che si tratta di un argomento attuale, vi proponiamo una tesina di terza media sul riscaldamento globale e il cambiamento climatico, il cambiamento climatico della Terra a causa dei gas serra, la deforestazione e tutte le attività umane che hanno contribuito al peggioramento dell’inquinamento ambientale. Il problema attualmente è abbastanza critico e, a partire dal protocollo di Kyoto, i paesi stanno cercando di adottare politiche che possano in qualche modo ridurre i danni provocati dall’uomo. Scopriamo allora come impostare la tesina e quali argomenti inserire.

Tesina Riscaldamento Globale e cambiamento climatico Terza Media: come impostarla

Per prima cosa, quindi, documentatevi bene sulla tematica, facendo un bel giro su Google e cercando di capire cos’è nello specifico il riscaldamento globale, quali sono le cause e soprattutto cosa fare per evitare disastri. Fatto ciò, potete cominciare a scrivere: parlate quindi del surriscaldamento nell’introduzione e poi dedicate un capitolo ad ogni materia. Ricordate di inserire belle immagini, di suddividere ogni capitolo in paragrafi e di fare una bella conclusione. Non dovete scrivere una tesina lunghissima: l’importante è che sia scritta correttamente e che soprattutto riusciate ad esporla bene di fronte ai vostri prof.

Tesina Esame Terza Media: collegamenti riscaldamento globale e cambiamento climatico

Bene, adesso non ci rimane che darvi qualche idea circa i collegamenti da inserire. Ricordate che dovete trovare argomenti che siano attinenti alla tematica che volete affrontare. Inoltre, ricordate che dovete inserire argomenti che conoscete bene e che avete affrontato in classe. Ecco qualche esempio:

