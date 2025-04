Tesina di Terza Media sul Brasile: collegamenti e approfondimenti

La tesina di terza media rappresenta un’opportunità per dimostrare capacità di collegamento tra diverse discipline. Il Brasile, con la sua straordinaria diversità naturale, storia complessa e cultura vibrante, costituisce un tema ideale per un elaborato multidisciplinare.

Questo grande paese sudamericano offre innumerevoli spunti che permettono di esplorare connessioni significative tra geografia, storia, scienze, letteratura, arte e sport.

Tesina di Terza Media sul Brasile: tutti i collegamenti

Materia Collegamenti Geografia e Cultura – 5° paese al mondo per estensione (8,5 mln km²)

– Confina con quasi tutti gli Stati sudamericani

– Diverse regioni ecologiche: Amazzonia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, costa atlantica

– Clima variabile: equatoriale, semi-arido, subtropicale

– Cultura multietnica: influenze indigene, europee e africane

– Carnevale di Rio e samba

– Capoeira come espressione culturale e di resistenza Storia e Letteratura – Scoperta nel 1500 da Cabral

– Colonizzazione portoghese e tratta degli schiavi

– Indipendenza nel 1822; abolizione schiavitù nel 1888; repubblica dal 1889

– Autori celebri: Jorge Amado (“Dona Flor…”), Paulo Coelho (“L’Alchimista”)

– Realismo magico brasiliano influente anche su autori italiani Musica e Arte – Samba: simbolo del carnevale

– Bossa nova: fusione con jazz (“The Girl from Ipanema”)

– Arte indigena, barocco mineiro (Aleijadinho), modernismo (Tarsila do Amaral)

– Architettura moderna: Oscar Niemeyer e Brasilia Scienze e Tecnologia – Amazzonia: biodiversità eccezionale (milioni di specie)

– Ruolo ambientale globale (CO₂ e ossigeno)

– Minacce: deforestazione (17% persa dal 1970)

– Tecnologia: Embraer (aerei), bioetanolo (20% dei carburanti), giacimenti Pré-sal Sport e Tradizioni – Calcio: 5 Coppe del Mondo, Pelé, Ronaldo, Neymar

– Capoeira: arte marziale afro-brasiliana

– Altri sport: pallavolo, beach volley, jiu-jitsu brasiliano

Tesina di Terza Media sul Brasile: Geografia e Cultura

Il Brasile domina il panorama sudamericano con i suoi 8,5 milioni di km², rendendolo il quinto paese più esteso al mondo. Questa terra di contrasti confina con quasi tutti gli stati sudamericani, eccetto Cile ed Ecuador, e sfoggia una geografia estremamente variegata.

Il territorio brasiliano si articola in diverse regioni ecologiche, ognuna con caratteristiche uniche. L’imponente bacino amazzonico al nord ospita la foresta pluviale più grande del pianeta, caratterizzata dal maestoso Rio delle Amazzoni che, con oltre 1.100 affluenti, costituisce il fiume più ricco d’acqua al mondo. Questa “polmone verde della Terra” custodisce circa un terzo di tutte le specie viventi conosciute.

Nel centro del paese si estende il Cerrado, una vasta savana tropicale ricca di biodiversità, mentre a nord-est troviamo la Caatinga, ecosistema semi-arido con flora adattata alla siccità. Nella parte meridionale si apre il suggestivo Pantanal, una delle zone umide più estese al mondo, mentre la costa atlantica si snoda per quasi 7.500 km con spiagge, mangrovie e barriere coralline.

Il clima varia considerevolmente: equatoriale in Amazzonia, semi-arido nel nord-est e subtropicale nel sud, influenzando profondamente le tradizioni culturali locali.

Culturalmente, il Brasile è una nazione vibrante e multietnica, frutto della fusione tra popolazioni native, colonizzatori europei e schiavi africani. Il celebre carnevale di Rio rappresenta perfettamente questa commistione culturale, con le sue parate spettacolari, costumi elaborati e ritmi travolgenti della samba.

Altra espressione culturale emblematica è la capoeira, arte marziale che combina lotta, danza e musica, sviluppata dagli schiavi africani come forma di resistenza camuffata. I praticanti si muovono in cerchio (“roda”) seguendo il ritmo di strumenti tradizionali come il berimbau.

Ciò che rende il Brasile straordinario è proprio questa fusione di elementi: foreste primordiali e metropoli avveniristiche, tradizioni ancestrali e innovazione contemporanea, creando un laboratorio culturale ideale per una tesina multidisciplinare.

Tesina di Terza Media sul Brasile: Storia e Letteratura

La storia brasiliana inizia formalmente nel 1500 con l’arrivo di Pedro Álvares Cabral, che rivendicò il territorio per il Portogallo. Prima dell’arrivo europeo, popolazioni native come i Tupi-Guarani abitavano queste terre. Durante il periodo coloniale, il Brasile divenne centro della tratta degli schiavi africani, influenzando profondamente la sua composizione etnico-culturale.

L’indipendenza arrivò nel 1822 sotto Dom Pedro I con il celebre grido “Indipendenza o morte!”. L’impero brasiliano abolì la schiavitù solo nel 1888, diventando repubblica l’anno seguente.

Nella letteratura, il Brasile ha dato contributi significativi al panorama mondiale. Jorge Amado, con opere come “Dona Flor e i suoi due mariti”, racconta la vita nel nord-est affrontando temi di povertà e cultura afro-brasiliana. Paulo Coelho, autore de “L’Alchimista”, ha conquistato lettori in oltre 80 paesi.

Il realismo magico brasiliano, che fonde elementi realistici e fantastici, ha influenzato anche autori italiani come Italo Calvino nelle sue opere “Le città invisibili” e “Il barone rampante”.

Tesina di Terza Media sul Brasile: Musica e Arte

Il Brasile vanta una tradizione musicale ricchissima con radici africane. La samba, nata nei quartieri di Rio de Janeiro, è strettamente legata al carnevale e viene eseguita dalle scuole di samba durante le parate. La bossa nova, emersa negli anni ’50, fonde elementi di samba con jazz americano, come nel celebre “The Girl from Ipanema” di Jobim e Moraes.

Nell’arte visiva, il paese ha evoluto stili unici: dall’arte indigena con ceramiche e decorazioni corporali, al barocco mineiro di Aleijadinho nelle chiese di Minas Gerais. Il modernismo brasiliano esplose con la Settimana di Arte Moderna del 1922, con Tarsila do Amaral come figura emblematica. Oscar Niemeyer ha rivoluzionato l’architettura moderna progettando gli edifici di Brasilia con strutture curve e fluide.

Tesina di Terza Media sul Brasile: Scienze e Tecnologia

L’Amazzonia rappresenta un incredibile laboratorio biologico che ospita circa 2,5 milioni di specie di insetti, 40.000 specie di piante e migliaia di specie animali, molte delle quali endemiche. Questo ecosistema, oltre a essere un serbatoio di biodiversità, svolge un ruolo cruciale per il clima globale, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana.

Purtroppo, la deforestazione minaccia questo patrimonio naturale, con una perdita del 17% della superficie amazzonica dal 1970.

Sul fronte tecnologico, il Brasile eccelle in diversi settori. Embraer, terza produttrice mondiale di aerei civili, simboleggia l’eccellenza ingegneristica brasiliana. Il paese è all’avanguardia anche nelle energie rinnovabili, con il bioetanolo che costituisce il 20% dei carburanti nazionali, e nell’esplorazione petrolifera offshore con i giacimenti Pré-sal, estratti fino a 7.000 metri di profondità sotto strati salini.

Tesina di Terza Media sul Brasile: il calcio e la capoeira

Il Brasile è riconosciuto come la patria del calcio d’eccellenza, con cinque vittorie ai Mondiali FIFA. Campioni leggendari come Pelé, Ronaldo e Neymar incarnano il celebre “jogo bonito”. La capoeira, arte marziale che unisce lotta, danza e musica, nacque come forma di resistenza degli schiavi africani. Altri sport popolari includono la pallavolo, il beach volley e il jiu-jitsu brasiliano, base delle arti marziali miste.

