Tesina di terza media sull’Africa: collegamenti per tutte le discipline

L’Africa è il secondo continente più grande del pianeta, con una superficie di circa 30 milioni di km² e oltre 1,3 miliardi di abitanti. Questo vasto territorio rappresenta un affascinante mosaico di paesaggi, culture, lingue e tradizioni che lo rendono un tema ideale per una tesina di terza media.

Spesso definita la “culla dell’umanità”, l’Africa è il luogo dove sono stati ritrovati i più antichi resti di ominidi e dove i primi esseri umani anatomicamente moderni sono apparsi circa 300.000 anni fa. La straordinaria varietà geografica del continente ha dato origine a una biodiversità unica: dalle aride distese del Sahara alle rigogliose foreste pluviali del Congo, dalle savane ricche di fauna alle vette innevate del Kilimanjaro.

La ricchezza culturale africana si esprime attraverso oltre 3.000 gruppi etnici distinti e più di 2.000 lingue. Questa diversità offre innumerevoli possibilità di collegamenti interdisciplinari, permettendo di esplorare materie come storia, geografia, scienze, letteratura, arte e musica attraverso la lente di un continente che continua a influenzare profondamente la cultura globale.

Tesina di terza media sull’Africa: i collegamenti interdisciplinari

La ricchezza culturale, storica e geografica dell’Africa offre quindi innumerevoli spunti per una tesina di terza media multidisciplinare. Ecco alcuni collegamenti essenziali tra le diverse materie scolastiche:

Materia Argomento Esempio di collegamento Storia Imperialismo e colonialismo Conferenza di Berlino Geografia Climi ed ecosistemi Sahara e savane Letteratura Opere sulla diaspora africana Americanah di Chimamanda Ngozi Adichie Scienze Biodiversità e fauna Parchi nazionali del Serengeti e Kruger Arte Influenza sulle avanguardie europee Maschere tribali e cubismo di Picasso Musica Ritmi e strumenti tradizionali Djembé e musica afrobeat Tecnologia Innovazioni per lo sviluppo M-Pesa e sistemi di pagamento mobile

Questi collegamenti permettono di esplorare l’Africa da prospettive diverse, mostrando come un singolo continente possa essere analizzato attraverso molteplici discipline, creando così un percorso di apprendimento ricco e stimolante che supera i confini tradizionali tra le materie scolastiche.

Tesina di terza media sull’Africa: collegamenti Storia

Antiche civiltà

L’Africa è giustamente considerata la “culla dell’umanità”, con i primi resti di ominidi rinvenuti principalmente nell’Africa orientale. Il continente ha visto fiorire alcune delle più antiche e importanti civiltà della storia umana. L’antico Egitto (3100-332 a.C.) si sviluppò lungo il fiume Nilo, lasciando un’eredità monumentale e culturale straordinaria. Contemporaneamente, il Regno di Kush (circa 1070 a.C.-350 d.C.) nell’attuale Sudan divenne un importante centro commerciale che per un periodo arrivò persino a conquistare l’Egitto.

Nnell’Africa occidentale, tra il XIII e il XVII secolo, l’Impero del Mali raggiunse grande splendore, diventando uno dei più vasti imperi del mondo medievale. Sotto il regno di Mansa Musa (1312-1337), considerato l’uomo più ricco della storia, la città di Timbuctù divenne un centro culturale e intellettuale dove fiorirono le arti e gli studi islamici.

Colonialismo e decolonizzazione

Un punto di svolta drammatico nella storia africana fu il commercio transatlantico degli schiavi (XVI-XIX secolo), che deportò forzatamente circa 12-15 milioni di africani nelle Americhe, devastando demograficamente e socialmente intere regioni.

Il colonialismo europeo raggiunse l’apice con la Conferenza di Berlino del 1884-1885, dove le potenze europee si spartirono l’Africa tracciando confini arbitrari che ignoravano le realtà etniche e culturali locali.

Il movimento per l’indipendenza prese slancio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il Ghana fu il primo paese dell’Africa sub-sahariana a ottenere l’indipendenza nel 1957, sotto la guida di Kwame Nkrumah. Gli anni ’60, conosciuti come “l’anno dell’Africa”, videro ben 17 paesi africani conquistare l’indipendenza, segnando l’inizio di una nuova era per il continente.

Tesina di terza media sull’Africa: collegamenti Geografia

L’Africa si distingue per una straordinaria varietà geografica che ne fa un continente di contrasti affascinanti. Con una superficie di circa 30 milioni di km², è il secondo continente più vasto del pianeta, caratterizzato da paesaggi che spaziano da nord a sud e da est a ovest con incredibile diversità.

Il Sahara, il deserto più grande del mondo con i suoi 9 milioni di km², domina l’Africa settentrionale creando un ambiente estremo dove le temperature diurne possono superare i 50°C per poi scendere drasticamente di notte. A sud troviamo il Kalahari, altro importante deserto che si estende per circa 520.000 km² tra Botswana, Namibia e Sudafrica.

Le savane costituiscono l’ecosistema più rappresentativo dell’Africa, occupando vaste aree dell’Africa orientale e meridionale. Questi ambienti, caratterizzati da estese praterie con alberi sparsi, ospitano la più straordinaria concentrazione di grandi mammiferi del pianeta, protagonisti della celebre migrazione del Serengeti.

Le foreste equatoriali del bacino del Congo rappresentano il secondo polmone verde del pianeta dopo l’Amazzonia. Questa area ospita una biodiversità eccezionale con migliaia di specie vegetali e animali spesso endemiche.

L’idrografia africana è dominata da fiumi maestosi che hanno plasmato storia e civiltà. Il Nilo (6.650 km), è considerato il fiume più lungo del mondo e ha reso possibile la nascita dell’antica civiltà egizia. Il Congo (4.700 km) è il secondo fiume più potente per portata d’acqua dopo l’Amazzonia, mentre il Niger (4.180 km) rappresenta l’arteria vitale dell’Africa occidentale. Lo Zambesi (2.574 km) è celebre per formare le spettacolari Cascate Vittoria, una delle meraviglie naturali del continente.

L’Africa è anche terra di grandi laghi, specialmente nella regione della Rift Valley orientale, dove troviamo il Lago Vittoria, il Tanganica e il Malawi, che insieme contengono il 25% dell’acqua dolce superficiale del pianeta.

La morfologia del territorio include anche catene montuose significative, con il Kilimanjaro (5.895 m) in Tanzania che rappresenta il punto più elevato del continente, le cui nevi perenni stanno purtroppo diminuendo a causa del cambiamento climatico.

Tesina di terza media sull’Africa: collegamenti Cultura e Arte

Letteratura africana

La letteratura africana è caratterizzata da una ricca tradizione orale e scritta che racconta l’identità e le trasformazioni del continente. I griot dell’Africa occidentale rappresentano una figura fondamentale nella trasmissione del sapere: sono narratori, musicisti e custodi della memoria storica delle comunità.

Tra gli autori più influenti troviamo Chinua Achebe, scrittore nigeriano il cui romanzo “Il crollo” (1958) esplora l’impatto del colonialismo sulle società tradizionali. Ngũgĩ wa Thiong’o, del Kenya, è noto per aver abbandonato l’inglese per scrivere nella sua lingua madre, il gikuyu, come atto di resistenza culturale. Più recentemente, Chimamanda Ngozi Adichie ha ottenuto fama internazionale con opere come “Americanah” e “Metà di un sole giallo”, affrontando tematiche di identità, femminismo e diaspora.

Arte e musica africana

L’arte africana ha esercitato un’influenza fondamentale sull’arte moderna occidentale. All’inizio del XX secolo, le maschere e le sculture africane ispirarono artisti come Pablo Picasso e il movimento cubista. Le maschere rituali, provenienti da culture come i Dan della Costa d’Avorio o i Fang del Gabon, si distinguono per l’uso di forme geometriche e stilizzazione.

La musica africana si caratterizza per la sua straordinaria varietà ritmica e per l’uso di strumenti unici. Il djembé, tamburo a calice dell’Africa occidentale, e il talking drum, capace di imitare le tonalità del linguaggio parlato, sono esempi emblematici. Negli anni ’70, il musicista nigeriano Fela Kuti sviluppò l’afrobeat, combinando ritmi tradizionali con jazz e funk, utilizzando la musica come strumento di denuncia politica e sociale. Questo genere continua a influenzare la musica globale contemporanea, testimoniando la vitalità delle tradizioni culturali africane.

Tesina di terza media sull’Africa: collegamenti Scienze e Tecnologia

Sfide ambientali e sanitarie

L’Africa affronta sfide ambientali cruciali per il suo futuro. La desertificazione minaccia oltre il 45% della superficie terrestre del continente, colpendo in particolare la regione del Sahel, fascia di transizione tra il Sahara e le savane più umide. Il fenomeno compromette la sicurezza alimentare di milioni di persone e innesca conflitti per risorse limitate.

Il cambiamento climatico colpisce l’Africa in modo sproporzionato, nonostante il continente contribuisca solo al 4% delle emissioni globali di gas serra. Eventi meteorologici estremi come siccità prolungate e inondazioni improvvise stanno diventando più frequenti, minacciando la biodiversità e i mezzi di sostentamento delle comunità rurali.

Sul fronte sanitario, la malaria rimane una delle principali cause di morte, con oltre 400.000 vittime all’anno, la maggior parte bambini sotto i cinque anni. Sebbene progressi significativi siano stati compiuti nella lotta contro HIV/AIDS, la malattia continua a rappresentare una sfida importante, particolarmente nell’Africa subsahariana.

Innovazioni tecnologiche

Nonostante le sfide, l’Africa sta emergendo come laboratorio di innovazione tecnologica. La rivoluzione della telefonia mobile ha trasformato il continente, permettendo di superare la mancanza di infrastrutture tradizionali. Con oltre 650 milioni di utenti di smartphone, l’Africa ha saltato direttamente all’era digitale, sviluppando soluzioni innovative per problemi locali.

Il Kenya ha pionierato il sistema M-Pesa, un servizio di pagamento mobile che consente transazioni finanziarie tramite telefono cellulare senza necessità di conto bancario. Lanciato nel 2007, M-Pesa ha rivoluzionato l’inclusione finanziaria, permettendo anche alle popolazioni rurali di partecipare all’economia formale.

In Rwanda, Zipline ha creato un sistema di consegna medica con droni che trasportano sangue e farmaci essenziali in aree remote, riducendo drasticamente i tempi di consegna da ore a minuti. Questo approccio innovativo sta trasformando l’assistenza sanitaria in regioni con infrastrutture stradali limitate.

L’energia solare rappresenta un’altra frontiera dell’innovazione africana, con sistemi pay-as-you-go che permettono alle famiglie di acquistare energia pulita a piccole rate attraverso pagamenti mobili, illuminando comunità precedentemente prive di elettricità.

