[LIVE] Prima Prova Maturità 2024: tracce pubblicate, temi svolti e news

Tracce Prima Prova Maturità 2024: la diretta

Finalmente l’attesa è finita: la Prima Prova della Maturità 2024 sta per iniziare per tutti gli studenti e tutte le studentesse dell’ultimo anno del liceo. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

DIRETTA: restate collegati perché nelle prossime ore vi terremo aggiornati con tutto quello che c’è da sapere sulle Prima Prova di Maturità 2024!

Tracce Prima Prova Maturità 2024: quali sono le previsioni

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, dalla prima prova di mercoledì 19 giugno 2024? Innanzitutto ricordiamo quali sono le tipologie di tracce: tipologia A, due tracce di analisi del testo; tipologia B, tre tracce di testo argomentativo; tipologia C, due tracce di tema d’attualità.

Alle 08:30 si scopriranno tutte le tracce, di cui al momento sono state fatte solo ipotesi. Per il toto-tracce, oltre a tenere conto degli eventi importanti dell’anno, vi consigliamo di dare un’occhiata anche agli anniversari storici, letterari, artistici e di cultura generale che si celebrano tra il 2023 e il 2024.

Nel toto-tracce troviamo una traccia di storia dell’arte, visto che lo scorso anno invece è stata dimenticata. Il tema di storia è sempre stato protagonista negli ultimi anni in una delle tre tipologie e ricordiamo anche quest’anno ci sarebbe il centenario della morte di Matteotti per mano dei fascisti oltre ai 110 anni dall’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando ed il conseguente scoppio della Prima Guerra Mondiale. Tra i temi di attualità viene dato quasi per certo quello sull’intelligenza artificiale. Per la tipologia A i più gettonati sembrano essere D’Annunzio e Pirandello, ma non sono esclusi Italo Svevo e Italo Calvino, inoltre Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti. Le ipotesi sono davvero tante.

Come funziona la Prima Prova Maturità 2024: il punteggio

La prima prova di Maturità 2024 ha una durata massima – come sempre – di sei ore. Il punteggio massimo che si può ottenere con il tema corrisponde a 20 punti, al pari delle altre prove. Il consiglio per fare un buon esame è quello di realizzare prima di tutto uno schema e poi una scaletta con i punti chiave da approfondire. Non abbiate fretta di consegnare, perché l’ansia potrebbe giocarvi farvi fare qualche errore grossolano e quindi farvi fare anche degli errori di ortografia che purtroppo contano molto sul voto finale. Per questo motivo alla fine della stesura rileggete più volte tutto quello che avete scritto per correggere errori grammaticali oppure eventuali refusi causati dalla voglia di uscire dall’aula o per semplice distrazione.