Storia d'Europa di Giuseppe Galasso - Traccia svolta Maturità 2024

Storia d’Europa di Giuseppe Galasso alla Prima Prova della Maturità 2024

Nella mattinata di mercoledì 19 giugno 2024 ha preso il via l’Esame di Maturità per gli studenti e studentesse dell’ultimo anno. Fra le prove scelte dal Ministero dell’Istruzione, nella tanto temuta Prima Prova, è uscito il testo Storia d’Europa di Giuseppe Galasso per la tipologia B.

Storia d’Europa di Giuseppe Galasso: il testo

Ecco la traccia completa con tutti i quesiti a cui rispondere:

Storia d’Europa di Giuseppe Galasso: la traccia svolta

Il brano di Giuseppe Galasso offre agli studenti una riflessione lucida e articolata su un periodo storico fondamentale, caratterizzato da una interazione tra politica, ideologia e tecnologia. L’equilibrio del terrore è stato un elemento cardine per la stabilità internazionale, ma ha anche avuto conseguenze significative sulla vita di milioni di persone.

Galasso analizza quello che è successo dopo la Seconda guerra mondiale, caratterizzato da un nuovo ordine mondiale bipolare in cui la fanno da padrona gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. L’autore sottolinea come la contrapposizione ideologica tra i due blocchi, capitalista e comunista, abbia causato la “guerra fredda”, evento in cui la minaccia di un conflitto nucleare ha giocato un ruolo fondamentale. Galasso parla del concetto di “equilibrio del terrore”, ossia l’idea che la consapevolezza di un eventuale conflitto atomico possa portare alla distruzione abbia paradossalmente contribuito a mantenere la pace nel mondo.