Seconda Prova Liceo Linguistico 2024 alla Maturità

La Maturità 2024 è in pieno svolgimento, ma oggi giungono al termine gli scritti. Questa mattina gli studenti del Liceo Linguistico sono stati alle prese con i quesiti di Lingua e Cultura Straniera 3, ossia la lingua a cui gli studenti hanno dedicato il monte ore più basso durante il percorso. La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. La verifica si divide in due parti:

comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, in totale di 700 parole circa, con risposte a 10 quesiti aperti e/o chiusi; se il testo selezionato è di natura poetica, il conteggio delle parole potrebbe anche essere inferiore produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (per esempio: articolo, saggio, recensione, relazione,). La lunghezza, per ogni testo, è di circa 150 parole.

Seconda Prova Liceo Linguistico 2024: le tracce

Per chi al Liceo Linguistico deve sostenere la prova di Spagnolo, la traccia è basata su un articolo del quotidiano spagnolo “El Diario” a firma, giornalista specializzato in cinema. Nell’articolo in questione si parla di un film documentario che parla delle memorie di un ebreo-sefardita prigioniero in un campo di concentramento del sud della Francia che, grazie a un gruppo di zingari anche loro carcerati, conosce il flamenco ed il fandango, scoprendone il potere salvifico. Un testo che unisce le due drammatiche esperienze della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra civile iberica. Ecco il testo ufficiale:

Pepi, el superviviente del Holocausto que encontró en el flamenco una forma de “aliviar el corazón”

Peter Pérez tiene 87 años y nació en Viena. Fue internado de niño, junto a su familia judíosefardí, en el campo de concentración de Rivesates, en el Sur de Francia. Allí, entre la miseria

y el dolor, descubrió el flamenco. Lo hizo gracias a los niños gitanos refugiados de la Guerra

Civil que se abarrotaban en barracas y que cantaban para comunicarse con sus padres al otro

5 lado de la alambrada. Con la música expresaban su dolor, su pena, sus ganas de

reencontrarse.Peter quedó marcado por aquella música. Se estableció con ella una relación

complicada. Escucharla le hacía retraerse a aquellos momentos duros. Aunque escapara del

campo, siempre quedó marcado por la herida del Holocausto. La música le hace volver al peor

momento de su vida, pero también es lo que le hizo avanzar. Su amor por el flamenco, y por

10 el fandango, le han hecho querer buscar el flamenco más auténtico por toda España. Pepi ha

decidido que para terminar de exorcizar y sanar tiene que crear su propio fandango. Un

trayecto hasta Paterna de Rivera en Andalucía donde Pepi intenta escribir su fandango, y que

termina con un trayecto de vuelta a Rivesaltes, el campo donde estuvo internado y que visita

por primera vez para enfrentarse directamente a su dolor. “Tenía cinco años y de un día a otro

15 nos separaron a mi padre, a mi madre y a mi. Me quedé solo con otros niños de más o menos

mi misma edad. Afortunadamente para mí eran ‘gitanitos’, y ellos cuando estaban

aterrorizados cantaban. Cantando se podían mirar. Se me quedó esta idea de que el arte es

un sistema de comunicación. Ellos hablaban a través de la música. Decían tengo hambre,

tengo sed. Para mí el flamenco es vida y nada más”. Para Peter Pérez “es triste ver que esto

20 continúa”. “Estaba desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sigue y sigue. Nosotros

ya fuimos ‘indeseables’ en la península ibérica. Tuvimos, junto a los musulmanes, que dejar

esta tierra que era nuestra.”Volvemos a repetir estos sufrimientos y los mismos patrones. Es

importante que alguien como Pepi pueda hablar de lo que significa ser una víctima de odio, y

como eso se lleva toda la vida dentro Conteste a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo descubrió el flamenco el protagonista Peter Perez?

a. Gracias a sus padres que vivían cerca de Francia.

b. Gracias a los niňos gitanos que cantaban el el campo de concentración

c. Gracias a la radio que escuchaba durante la Guerra Civil.

d. Lo descubrió durante un trayecto hasta Paterna de Rivera.

2. ¿ Por qué los “gitanitos” cantaban?

a. Para hacerse compaňía y expresar su amistad.

b. Para que la gente los escuchase durante el día.

c. Para comunicarse con sus familias, expresando sus pesares.

d. Para comunicar con sus padres que eran indesiderables.

3. ¿Por qué es importante que Pepi sea testimonio de lo que vivió?

a. Para que los niños aprendan a tocar flamenco.

b. Para que se pueda olvidar el odio.

c. Para compartir recuerdos de vida entre mayores.

d. Para transmitir lo que significa ser victimas de odio y sufrirlo para toda la vida.

Contestar a las preguntas procurando no repetir palabras o frases del texto:

4. Pepi necesita hacer un viaje de regreso al campo donde fue internado de niño: explique

Usted la razón de esta necesidad.

5. La música se había convertido en un código de comunicación para los niños internado:

razone Usted esta afirmación. Lea el texto siguiente y responda las preguntas que vienen a continuación.

Tia Ofelia

Hay gente con la que la vida se ensaña, gente que no tiene una mala racha sino una continua

sucesión de tormentas. Casi siempre esa gente se vuelve lacrimosa. Cuando alguien la

encuentra, se pone a contar sus desgracias, hasta que otra de sus desgracias acaba siendo

que nadie quiere encontrársela. Esto último no le pasó nunca a la tía Ofelia, porque a la tía

5 Ofelia la vida la cercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios, pero ella jamás

abrumó a nadie con la historia de sus pesares. Dicen que fueron muchos, pero ni siquiera se

sabe cuántos, y menos las causas, porque ella se encargó de borrarlos cada mañana del

recuerdo ajeno. Era una mujer de brazos fuertes y expresión juguetona, tenía una risa clara y

contagiosa que supo soltar siempre en el momento adecuado. En cambio, nadie la vio llorar

10 jamás. A veces le dolían el aire y la tierra que pisaba, el sol del amanecer, la cuenca de los

ojos. Le dolían como un vértigo el recuerdo, y como la peor amenaza, el futuro. Despertaba a

media noche con la certidumbre de que se partiría en dos, segura de que el dolor se la comería

de golpe. Pero apenas había luz para todos, ella se levantaba, se ponía la risa, se acomodaba

el brillo en las pestañas, y salía a encontrar a los demás como si los pesares la hicieran flotar.

15 Nadie se atrevió a compadecerla nunca. Era tan extravagante su fortaleza, que la gente

empezó a buscarla para pedirle ayuda. ¿Cuál era su secreto? ¿Quién amparaba sus

aflicciones? ¿De dónde sacaba el talento que la mantenía erguida frente a las peores

desgracias? Un día le contó su secreto a una mujer joven cuya pena parecía no tener remedio:

-Hay muchas maneras de dividir a los seres humanos -le dijo-. Yo los divido entre los que se

20 arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo, y quiero pertenecer a los primeros. Quiero

que mi cara de vieja no sea triste, quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al

otro mundo. Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá Conteste las siguientes preguntas eligiendo la opción más correcta

1. A tía Ofelia siempre le pasó:

a. Alejar por la mañana pensamientos de dolor.

b. Quejarse de sus desgracias cada dia.

c. Compartir con otras personas sus pesares.

d. Enfadarse con la gente por lo que le occurrió en la vida.

2. ¿ Tía Ofelia se acuerda de sus pesares?

a. Si, cada mañana llora recordandolos.

b. A veces se pone a llorar pensando en ellos.

c. No, cada mañana procura cancelar sus recuerdos extraños.

d. Si, cada día incansablemente.

3. La persona “juguetona” de ese texto es:

a. Una persona que odia reirse de la vida.

b. Una persona que construye juegos para niños y niñas.

c. Una persona forzuda que trabaja en Circos.

d. Una persona que se toma los desafíos de una manera alegre.

Contestar a las preguntas procurando no repetir palabras o frases del texto:

4. A pesar de su carácter a tía Ofelia le dolía aún la vida. ¿Cuándo y cómo?

5. ¿Cómo divide la protagonista a los seres humanos? 2ª PARTE: EXPRESIÓN ESCRITA

EJERCICIO A

“La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu.

Quien canta, sus males espanta. Donde música hubiere, cosa mala no existiere.”

Miguel de Cervantes 1547-1616.

Esa frase del gran escritor español nos dice que la música puede aliviar las penas de las

personas que viven momentos dificiles en su vida, expresando a traves de esa, sentimientos

profundos y enseñando su poder sanador. Escriba un texto narrativo de 150 palabras

razonando sobre esas afirmaciones, también haciendo referencia al texto leído y a su

experiencia personal.

EJERCICIO B

“La felicidad depende de nosotros mismos”.

Esta frase del filósofo Aristóteles parece describir muy bien la actitud de las personas

optimistas, la de las personas que veen siempre “el vaso medio lleno” y encuentran razones

para sonreir también en las adversidades. Escriba un texto argomentativo de 150 palabras

razonando de lo importante que puede ser el optimisto en nuestra vida.

C’è anche chi ha dovuto sostenere la prova di inglese, francese, tedesco oppure russo, cinese, giapponese, arabo ed ebraico.

Chi è Javier Zurro

Giornalista specializzato in cinema, Javier Zurro è stato scelto per la Seconda Prova del Liceo Linguistico della Maturità 2024. Dopo una laurea presso l’università di Vallodid, si è specializzato nel settore cinematografico grazie al master in analisi audiovisiva, proseguendo il suo percorso nello stesso ateneo.