Seconda Prova Scienze Umane 2024: tracce e soluzioni

La Maturità 2024 è in pieno svolgimento e con la Seconda Prova giungono al termine gli scritti. Questa mattina gli studenti del Liceo di Scienze Umane sono stati alle prese con la prova proprio di Scienze Umane. Ai maturandi sono stati sottoposti argomenti di stampo antropologico, pedagogico (con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento) e sociologico (con riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali).

Le due tracce proposte per l’Esame di Maturità di Scienze Umane per la Seconda Prova risultano essere un estratto da Esperienza ed Educazione di Dewey, pedagogista statunitense, e da La mente del Bambino di Montessori, pedagogista ed educatrice italiana. Ecco il testo ufficiale:

Titolo: L’importanza dell’interazione attiva con l’ambiente educativo.

PRIMA PARTE

La moderna scuola si trova di fronte a sfide senza precedenti, dove l’accesso all’informazione è

immediato e la conoscenza si evolve rapidamente. In questo contesto, il concetto di “interazione

attiva con l’ambiente educativo” assume un’importanza cruciale. Le aule non sono più limitate ai

tradizionali banchi e lavagne, ma si estendono a un mondo di conoscenze in continua

espansione.

Sulla base delle prospettive offerte nei testi, il candidato rifletta sull’importanza di un ambiente

educativo che incoraggi l’attività, la manipolazione e l’esplorazione come fondamenta per

l’apprendimento significativo nella scuola del ventunesimo secolo.

Documento 1

L’ambiente scolastico fatto di banchi, di lavagne, di un piccolo cortile pareva sufficiente. Non si

chiedeva che il maestro s’informasse a fondo delle condizioni della vita circostante, fisica, storica,

economica, professionale, per utilizzarle a scopo educativo. Un sistema d’educazione basato sul

necessario nesso dell’educazione con l’esperienza deve invece, se è fedele al proprio principio,

prendere costantemente in considerazione queste cose. Questa partecipazione attiva che

l’educazione progressiva esige dall’insegnante è un’altra ragione della sua maggiore difficoltà

rispetto al sistema tradizionale. È possibile tracciare progetti educativi che in modo discretamente

sistematico subordinino le condizioni oggettive a quelle che risiedono negli individui da educare.

Questo accade ogni volta che il posto e la funzione dell’insegnante, dei libri, del materiale e

dell’equipaggiamento, di tutto ciò che rappresenta i prodotti della più matura esperienza degli

adulti, è sistematicamente subordinato alle inclinazioni e ai sentimenti immediati degli educandi.

John DEWEY, Esperienza e educazione, Raffaello Cortina Editori, Milano, 2014, p. 27-28.

Documento 2

Ci sono dunque due tendenze: quella di sviluppare la coscienza attraverso l’attività sull’ambiente,

e l’altra di perfezionare e arricchire le conquiste già fatte. Esse indicano che il periodo fra tre e sei

anni è un periodo di «perfezionamento costruttivo».

Il potere della mente di assorbire dall’ambiente senza fatica permane ancora; ma l’assorbimento

viene aiutato ad arricchire i suoi acquisti attraverso una esperienza attiva. Non sono più soltanto

i sensi, ma è la mano che diventa un «organo di prensione» dell’intelligenza. Mentre prima il

bambino assorbiva guardando il mondo intorno, essendo trasportato di qua e di là e osservava

ogni cosa con vivo interesse, ora mostra una irresistibile tendenza a toccare tutto e a

soffermarsi sugli oggetti. È occupato di continuo, felice, sempre affaccendato con le sue mani.

La sua intelligenza non si svolge più solo vivendo: ha bisogno di un ambiente che offra motivi di

attività, perché ulteriori sviluppi psichici devono avvenire in questa epoca formativa.

Maria MONTESSORI, La mente del bambino, a cura di Daniele Novara, pubblicato per BUR

Rizzoli da Mondadori Libri S.p.A., Milano 2023, p. 160