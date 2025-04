Tesina di Terza Media sulla Pallavolo

La tesina di terza media rappresenta un’importante opportunità per dimostrare la capacità di collegare diverse materie scolastiche attorno ad un tema centrale; la scelta della pallavolo come argomento offre numerosi spunti interdisciplinari, permettendo di esplorare connessioni inaspettate tra sport e conoscenza.

La pallavolo fu inventata nel 1895 negli Stati Uniti da William G. Morgan, un istruttore di educazione fisica presso la YMCA di Holyoke, Massachusetts. Morgan cercava un’attività meno fisica del basket ma altrettanto coinvolgente, creando inizialmente un gioco chiamato “mintonette”, poi rinominato “volleyball” per l’azione di colpire la palla al volo.

Tesina sulla Pallavolo: tutti i collegamenti interdisciplinari

Per visualizzare in modo organico tutti i collegamenti possibili tra la pallavolo e le diverse materie scolastiche, proponiamo la seguente tabella riassuntiva che sarà utile per strutturare la tesina in modo completo:

Materia Collegamento con la Pallavolo Storia Il secondo dopoguerra italiano e la diffusione della pallavolo; fondazione FIPAV (1946); sport olimpico a Tokyo 1964 Geografia Diffusione mondiale: Stati Uniti (origine), Brasile (potenza mondiale), Italia, Giappone, Polonia Scienze Biomeccanica dei movimenti; metabolismo anaerobico alattacido; fisiologia dell’esercizio; principali infortuni Educazione Fisica Fondamentali tecnici (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro); sistemi di gioco; rotazione Matematica Geometria del campo; angoli di attacco; traiettorie; statistiche di gioco Inglese Terminologia tecnica; origini americane; cultura del beach volley Arte Movimento e dinamismo nell’arte moderna; Espressionismo di Munch Letteratura Futurismo e ritmo; testi poetici con ritmica simile al gioco Tecnologia Evoluzione dei materiali sportivi; sistemi di analisi video Musica Ritmo e coordinazione; alternative rock e energia sportiva

Tesina Terza Media sulla Pallavolo, collegamenti: Geografia

La pallavolo è praticata in tutti i continenti, con nazioni che eccellono a diversi livelli. Il Brasile rappresenta una potenza mondiale con 3 medaglie d’oro olimpiche, rendendo il paese un modello per questo sport. Città come Rio de Janeiro e Salvador sono simboli della cultura brasiliana legata anche alla pallavolo.

Negli Stati Uniti, paese d’origine, questo sport è popolarissimo a livello universitario. In Europa, Italia, Polonia, Serbia e Russia dominano la scena, mentre in Asia, Giappone, Cina e Corea del Sud hanno sviluppato stili di gioco tecnici basati su velocità e difesa.

Tesina Terza Media sulla Pallavolo, collegamenti: Storia

La pallavolo si diffuse in Italia principalmente nel secondo dopoguerra, periodo di rinascita economica e sociale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza rappresentò un’azione collettiva simile alla collaborazione in squadra. A Santena, il partigiano Giuseppe Musso fu fucilato nel 1944, diventando simbolo di coraggio e unità.

In questo contesto di ricostruzione, lo sport acquisì un ruolo sempre più importante nella società italiana. La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) venne fondata nel 1946, proprio all’inizio dell’era repubblicana, contribuendo alla diffusione di uno sport economicamente accessibile.

Tesina Terza Media sulla Pallavolo, collegamenti: Scienze

I fondamentali della pallavolo richiedono movimenti complessi che coinvolgono diverse parti del corpo. Nella schiacciata, è necessaria una precisa coordinazione tra gambe, busto e braccia, seguendo la terza legge di Newton.

Gli infortuni più comuni includono:

Distorsioni alla caviglia (25% dei casi)

(25% dei casi) Fratture da stress (dovute a salti ripetuti)

(dovute a salti ripetuti) Lussazioni alle spalle (negli schiacciatori)

La pallavolo stimola principalmente il metabolismo anaerobico alattacido, sollecitando gruppi muscolari come quadricipiti, polpacci, addominali e deltoidi, migliorando anche la resistenza cardiorespiratoria.

Tesina Terza Media sulla Pallavolo, collegamenti: Arte e Letteratura

L’Espressionismo di Edvard Munch, con opere come L’Urlo (1893), rappresenta un’intensità emotiva paragonabile alla tensione durante una partita. Le linee curve e i colori accesi trasmettono un’energia simile a quella degli atleti in campo.

Il Futurismo italiano celebrava movimento e velocità, valori centrali nella pallavolo. Aldo Palazzeschi, nella poesia La fontana malata, usa ritmi sincopati che ricordano il palleggio: «Clof, clop, cloch… / La fontana malata / spasima…».

Tesina Terza Media sulla Pallavolo, collegamenti: Inglese e Francese

La terminologia della pallavolo deriva principalmente dall’inglese con termini come setter (palleggiatore), spike (schiacciata) e block (muro). Il pallavolista statunitense Kirk Kilgour, entrato nella Volleyball Hall of Fame nel 1991, divenne simbolo di resilienza dopo un incidente che lo paralizzò.

La Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), fondata a Parigi nel 1947, organizza campionati globali con il motto «Fair Play, Joy of Effort», riflettendo l’etica di questo sport che unisce culture diverse.

Tesina sulla pallavolo: la mappa concettuale

