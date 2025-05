Le migliori Serie Tv da vedere a giugno 2025

Samantha Suriani Pubblicato il 31 mag 2025

L’estate è finalmente alle porte e con giugno arriva la voglia di serate più leggere, magari da trascorrere sul divano in compagnia delle prossime serie tv da vedere. Se il caldo inizia a farsi sentire e cercate una scusa per rilassarvi al fresco, le piattaforme di serie tv streaming sono pronte a offrirvi un catalogo ricco di novità e grandi ritorni.

Orientarsi tra le serie tv ultime uscite e i titoli imperdibili può essere una sfida, ma non temete: siamo qui per guidarvi. Questo mese, che siate fan di storie avvincenti che vi terranno incollati allo schermo episodio dopo episodio, o preferiate recuperare qualche serie tv complete per un binge-watching senza sosta, le opzioni non mancano.

Da Netflix a Prime Video, passando per Disney+, Apple TV+ e Paramount+, abbiamo setacciato le programmazioni per voi. Preparate i popcorn, perché stiamo per svelarvi le gemme da non perdere, tra attesi ritorni e nuove proposte che promettono di diventare i prossimi cult. Scopriamo insieme cosa ci riserva il panorama delle serie tv streaming per inaugurare al meglio la stagione estiva e trovare la vostra prossima ossessione televisiva.

Serie Tv Netflix: le migliori da vedere

A fine giugno 2025 arriva la terza e ultima stagione di Squid Game. Ritroviamo Gi-hun, distrutto dalla perdita dell’amico e dalla disperazione inflittagli dal Front Man, determinato più che mai a porre fine ai giochi mortali. Mentre Gi-hun non demorde, il Front Man prosegue con i suoi piani, e le scelte dei giocatori sopravvissuti scatenano conseguenze sempre più gravi. Il creatore Hwang Dong-hyuk promette una conclusione epica per questa attesissima stagione, che esplorerà se esiste speranza per l’umanità di fronte alla crudeltà, tenendo i fan col fiato sospeso fino alla risposta finale.

Inoltre torna Fubar, la spy comedy con Arnold Schwarzenegger. L’attore interpreta un agente CIA vicino alla pensione che, dopo un’ultima presunta missione, si ritrova inaspettatamente a collaborare con sua figlia in una nuova operazione segreta. Questa scelta professionale avrà però ripercussioni significative sulla sua vita familiare, specialmente sul rapporto con la moglie, completamente all’oscuro della sua vera identità e delle sue attività. La nuova stagione esplorerà queste dinamiche complesse e le conseguenze delle sue bugie, promettendo azione e risate. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Netflix:

New Amsterdam S5, dal 1° giugno

Sara – La donna nell’Ombra, dal 3 giugno

Ginny&Georgia S3, dal 5 giugno

Fubar S2, dal 12 giugno

The Waterfront, dal 19 giugno

Mare Fuori S5, dal 19 giugno

Olympo, dal 20 giugno

Squid Game 3, dal 27 giugno

Serie Tv Prime Video: le ultime uscite sulla piattaforma

Dal 13 giugno ci sarà su Amazon Prime Video la seconda stagione di Pesci piccoli: la serie con i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) prosegue la sua crescita. Nella nuova stagione, Greta (Martina Tinnirello), con l’aiuto del producer Fabio, spingerà l’agenzia ad affrontare sfide su scala nazionale. Aurora, superato un addio, si concentrerà sulla carriera, mentre Fru e Ciro affronteranno i propri traumi, imparando ad accettarsi. La seconda stagione approfondisce i diversi modi di accettare una vita che si discosta dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti, promettendo nuovi sviluppi per i suoi amati personaggi.

Arriva poi Il Baracchino, un tempo mecca della comicità, che è ora in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario disilluso, è pronto a chiudere, ma l’idealista Claudia (Pilar Fogliati) non demorde. Per rilanciare il locale, organizza un Open Mic, reclutando un gruppo di comici stravaganti e improbabili: tra cui un piccione tabagista (Luca Ravenna), un Leonardo Da Vinci boomer (Edoardo Ferrario), il Tristo Mietitore (Stefano Rapone) e una triceratopo punk (Yoko Yamada). Con l’aiuto di Gerri (Salvo Di Paola), Larry Tucano (Pietro Sermonti) e Donato la ciambella (Frank Matano), Claudia affronta l’impresa di riportare il Baracchino alla gloria. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Prime Video:

Il Baracchino (serie tv animata italiana, genere: commedia) – data di uscita 3 giugno

Pesci Piccoli stagione 2 (serie tv italiana, genere: commedia) – data di uscita 13 giugno

L’Estate dei Segreti Perduti (serie tv USA, genere young adult drama) – data di uscita 18 giugno

One Piece stagioni 11-12 – data di uscita 20 giugno

Head Over Heels – data di uscita 23 giugno

Countdown (serie tv Original genere azione) – data di uscita 25 giugno

Serie tv Disney+: quelle consigliate in streaming

Il 25 giugno arriva Ironheart, la nuova avventura Marvel con protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), una giovane e brillante inventrice. Dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Riri torna nella sua Chicago, determinata a lasciare un segno con le sue geniali armature. Tuttavia, le sue ambizioni la porteranno a scontrarsi con il misterioso Parker Robbins, alias “The Hood”, in un conflitto che mescola alta tecnologia e forze magiche. Il cast vanta anche Anthony Ramos e Alden Ehrenreich.

Il 26 giugno, i fan potranno gustare la quarta, e forse ultima, stagione di The Bear. L’acclamata serie vedrà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) affrontare nuove sfide con l’obiettivo di elevare il loro ristorante “The Bear” a livelli superiori. Questa stagione esplorerà la ricerca dell’eccellenza e le difficili scelte su cosa valga davvero la pena conservare, mettendo alla prova la determinazione del team. Ritornano anche volti noti come Abby Elliott, Lionel Boyce e Matty Matheson. Ecco l’elenco completo delle nuove uscite su Disney+:

Mission: Impossible 1-6 (1 giugno 2025)

I Griffin, stagione 22 (4 giugno 2025)

A real pain (4 giugno 2025)

Predator: Killer of killers (6 giugno 2025)

Follemente (6 giugno 2025)

Call her ex (10 giugno 2025)

Atsuko Okatsuka: Father (13 giugno 2025)

Underdogs (16 giugno 2025)

Sally: La prima astronauta (17 giugno 2025)

Ironheart, stagione 1 (25 giugno 2025)

The Bear, stagione 4 (26 giugno 2025)

Serie tv Apple Tv+: i titoli da vedere

Apple TV+ presenta a giugno 2025 due interessanti novità per gli abbonati. Si comincia il 4 giugno con Stick, una comedy sportiva interpretata e prodotta da Owen Wilson. La serie, creata da Jason Keller, segue Pryce Cahill (Wilson), un ex golfista professionista la cui carriera è deragliata vent’anni prima. Dopo varie difficoltà personali e professionali, Pryce ripone le sue speranze in un problematico diciassettenne di nome Santi (Peter Dager). “Stick” promette una storia sincera su una famiglia ritrovata e sulle sue dinamiche, ambientata in un mondo del golf inedito. Il cast include Marc Maron e Timothy Olyphant, arricchito dalla partecipazione di vere superstar del golf come Collin Morikawa e Max Homa, oltre a noti commentatori e influencer del settore.

Successivamente, il 13 giugno, è la volta del thriller Echo Valley, diretto da Michael Pearce. Il film vanta un cast stellare con Julianne Moore, Sydney Sweeney e Domhnall Gleeson. La trama si concentra su Kate (Moore), una madre che lotta con la difficile relazione con la figlia Claire (Sweeney), profondamente tormentata. La situazione precipita quando Claire appare improvvisamente in preda al panico e coperta di sangue che non le appartiene, costringendo Kate a scoprire la sconvolgente e pericolosa verità dietro l’accaduto. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Apple Tv+:

Stick (4 giugno 2025)

Non è una scatola (13 giugno 2025)

Echo Valley (13 giugno 2025)

The Buccaneers, stagione 2 (18 giugno 2025)

Easy Money (23 giugno 2025)

Smoke (27 giugno 2025)

Serie Tv Sky e in streaming su NOW: le ultime uscite

Giugno 2025 su Sky e NOW si apre con attese novità seriali. Il 2 giugno debutta The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off con Norman Reedus. Daryl si ritrova inaspettatamente in Francia, un paese distrutto dove lotta per ricostruire gli eventi che lo hanno portato lì. La sua ricerca di un modo per tornare a casa prende una piega imprevista quando un gruppo di suore in un’abbazia gli affida la protezione di Laurent, un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse, chiedendogli di portarlo in salvo. Daryl accetta questa missione inattesa, ma i legami che stringe lungo il percorso in Francia complicano inevitabilmente il suo piano originale di ritornare a casa.

Si prosegue il 17 giugno con Le indagini del comandante Saint Barth, una serie crime ambientata nei suggestivi scenari caraibici. Il protagonista, il comandante Gabriel Saint-Barthélémy, affronta delitti e misteri tra spiagge da sogno con uno stile investigativo del tutto personale: imprevedibile, ironico e decisamente fuori dagli schemi. La serie, composta da sei episodi della durata di 50 minuti ciascuno, promette di mescolare il giallo classico con un’atmosfera esotica e personaggi irresistibili, offrendo un’intrigante evasione investigativa. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Sky e in streaming su NOW:

The Walking Dead: Daryl Dixon (2 giugno 2025)

Speak No Evil (2 giugno 2025)

We Live in Time (8 giugno 2025)

Foodish (8 giugno 2025)

Io sono la fine del mondo (10 giugno 2025)

Daphnis et Chloé (11 giugno 2025)

Beetlejuice Beetlejuice (16 giugno 2025)

In & Out (16 giugno 2025)

Le indagini del comandante Saint Barth (17 giugno 2025)

Becoming Madonna (18 giugno 2025)

The Gilded Age, stagione 3 (23 giugno 2025)

Nella Tana dei Lupi 2 – Pantera (23 giugno 2025)

Processo a Michael Jackson (25 giugno 2025)

Arena Selvaggia (25 giugno 2025)

Il cono d’ombra – La storia di Denis Bergamini (27-28 giugno 2025)

Itaca – Il ritorno (30 giugno 2025)

Il Caravaggio perduto (30 giugno 2025)

Serie Tv Paramount+ complete da vedere a giugno

Paramount+ arricchisce la sua offerta a giugno 2025 con due titoli attesi, spaziando dal lifestyle al dramma storico. Il 10 giugno torna Mtv Cribs Italia con la sua quinta stagione. Condotta da Giulia Salemi, la popolare serie continuerà a guidare il pubblico in tour esclusivi all’interno delle case delle celebrità più in voga del momento. Tra i partecipanti annunciati figurano Claudia Gerini, Elisabetta Gregoraci e Nina Zilli. Ogni dimora diventerà uno specchio della personalità di chi la abita, svelandone passioni, storia, sogni e ambizioni future.

Successivamente, il 27 giugno, debutterà il film Il mio posto è qui. Scritto e codiretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, autrice anche del romanzo omonimo da cui è tratto, il film è interpretato da Ludovica Martino e Marco Leonardi. Ambientato nella Calabria rurale degli anni ’40, sullo sfondo di un’Italia postbellica, narra con coraggio una storia di amicizia ed emancipazione. Marta, una ragazza madre promessa in sposa a un uomo che non ama, stringe un legame profondo con Lorenzo, l’assistente del parroco, emarginato dalla comunità a causa della sua omosessualità. Questa amicizia porterà Marta a scoprire una comunità nascosta e a prendere coscienza dei propri diritti, dovendo però scontrarsi con i radicati pregiudizi e la cultura patriarcale circostante. Ecco l’elenco completo delle serie tv da vedere su Paramount+:

Memory (1 giugno 2025)

Mtv Cribs Italia, stagione 5 (10 giugno 2025)

The Patrick Star Show, stagione 2 (13 giugno 2025)

The Loud House, stagioni 7 e 8 (13 giugno 2025)

Paw Patrol: Air Rescue (13 giugno 2025)

Aussie Shore, stagione 1 (13 giugno 2025)

In Bloom: Everybody’s Fight (26 giugno 2025)

Il mio posto è qui (27 giugno 2025)

Serie Tv in streaming gratis: dove vederle

Le serie televisive in streaming hanno rivoluzionato il panorama dell’intrattenimento domestico, affermandosi come una delle modalità di fruizione più amate e diffuse a livello globale. La comodità di accedere a un catalogo sterminato di titoli, disponibili on demand in qualsiasi momento, ha profondamente modificato le abitudini degli spettatori, rendendo la televisione un’esperienza personalizzata e flessibile.

In questo scenario, è comprensibile la crescente ricerca da parte degli utenti di opzioni per guardare serie TV in streaming gratuitamente. È fondamentale, tuttavia, approcciarsi a questa ricerca con consapevolezza e responsabilità. Sebbene molte piattaforme di streaming a pagamento offrano periodi di prova gratuiti, che consentono di esplorare legalmente e per un tempo limitato un’ampia gamma di serie TV complete, incluse le ultime uscite, è cruciale affidarsi esclusivamente a canali ufficiali e autorizzati.

L’utilizzo di piattaforme alternative non ufficiali è fortemente sconsigliato: oltre a presentare spesso una qualità video e audio scadente, con interruzioni e buffering, queste espongono gli utenti a concreti rischi legali e a potenziali minacce per la sicurezza informatica, come malware o phishing. Le prove gratuite offerte dai servizi di streaming legittimi rappresentano, invece, un’eccellente e sicura opportunità. Permettono non solo di visionare una vasta selezione di contenuti senza alcun costo immediato, ma anche di valutare attentamente la qualità del servizio, l’interfaccia utente e la ricchezza del catalogo prima di decidere se sottoscrivere un abbonamento.

Questo approccio consente di scoprire nuove serie TV da vedere, recuperare titoli acclamati o rimanere aggiornati sulle novità più recenti. Scegliere di supportare i canali ufficiali, anche attraverso la successiva sottoscrizione di un abbonamento, è un atto che va oltre la semplice visione: contribuisce attivamente al finanziamento e alla creazione di nuovi contenuti di alta qualità e garantisce il rispetto del diritto d’autore, sostenendo l’intero ecosistema creativo dell’industria audiovisiva.