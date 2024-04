TRACCE PRIMA PROVA MATURITÀ: ALESSANDRO MANZONI

Tutti gli studenti che alla prima prova di maturità aspirano a svolgere la traccia dell’analisi del testo, sono in attesa di scoprire con quali autori dovranno confrontarsi all’Esame di Stato e l’ansia, ovviamente, ora è alle stelle. E’ normalissimo, anche noi ci siamo passati e l’attesa è stata logorante! Purtroppo, come è noto, le tracce per la prima prova saranno svelate solo il giorno della prima prova.

Ma non scoraggiarti. Ti aiutiamo volentieri accompagnandoti in questo lungo cammino che ti preparerà a svolgere l’esame nel migliore dei modi! Oggi studiamo e ripassiamo insieme Alessandro Manzoni, uno tra gli autori più papabili per l’esame, anche vista la ricorrenza dei 150 dalla morte dell’autore.

PRIMA PROVA MATURITÀ: TRACCIA SU MANZONI

Alessandro Manzoni è uno degli autori più studiati della letteratura italiana, ma anche uno tra i più complessi, perciò ti aiutiamo fornendo tutto il materiale a nostra disposizione. Manzoni non circola tra le tracce della prima prova da diversi anni ed è certo plausibile pensare al suo nome per l’analisi del testo letterario! L’ultima volta che Manzoni è comparso nella prima prova era il 1996, quindi un pensierino lo si fa, eccome!

Detto ciò, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a ripassare, al massimo, se non dovesse uscire anche quest’anno, lo studio ti servirà per l’esame orale!

Tutti gli appunti sui Promessi Sposi di Manzoni per te!