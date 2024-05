Traccia Maturità prima prova - Il conflitto Israele Palestina

Il 7 ottobre 2023 un commando di miliziani di Hamas ha attaccato diverse città e villaggi israeliani uccidendo migliaia di civili e prendendo più di duecento ostaggi. Il lunghissimo conflitto tra Israele e Palestina, che fino a quel momento sembrava aver raggiunto un precario equilibrio, è ripreso con una violenza mai vista prima e oggi, a più di otto mesi da questo nuovo inizio, la pace sembra ancora molto lontana. Vista la storia del conflitto e le riflessioni che se ne possono ricavare, è molto probabile che una traccia della prossima Maturità riguardi proprio un tema sul conflitto Israele – Palestina: ai maturandi potrebbe essere chiesto di riassumere la lunga storia della guerra tra Israele e Palestina e di fare alcune riflessioni su come sta proseguendo e sulle ripercussioni che sta avendo per entrambi i popoli coinvolti.

Questa guida ti fornirà alcuni spunti per sviluppare un’eventuale traccia di attualità (tipologia C). In un tema svolto sul conflitto Israele – Palestina dovranno sicuramente esserci una breve introduzione sulle origini del conflitto, il motivo dell’escalation iniziata lo scorso anno e una panoramica sulla tragica situazione della popolazione nella striscia di Gaza.

Conflitto israelo-palestinese: riassunto

Il conflitto tra Israele e Palestina coinvolge Israele, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza e le sue radici si possono trovare nel corso del XIX secolo, quando sia gli ebrei che i palestinesi reclamavano la stessa terra. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Palestina divenne un mandato britannico, innescando crescenti tensioni tra le comunità ebraiche e arabe; poi, nel 1947, l’ONU votò per la divisione della Palestina in due stati separati, uno ebraico e uno arabo: questa decisione scatenò un conflitto armato, noto come la guerra arabo-israeliana del 1948.

I rapporti tra i due stati sono sempre stati molto tesi e i conflitti si sono succeduti quasi senza tregua fino ai giorni nostri. Riassumerli tutti qui sarebbe troppo complesso, ma possiamo invece ragionare sui motivi alla base del conflitto israelo-palestinese, una serie di fattori vari e complessi che, nell’insieme, possono essere racchiusi in tre punti:

Rivendicazioni territoriali: entrambe le parti aspirano alla stessa terra come legittima patria, generando contenziosi sui confini e la sovranità. Questioni religiose: la presenza di siti sacri sia per ebrei che per musulmani ha alimentato le tensioni. Controllo dei territori: Israele ha esercitato il dominio militare sulla Cisgiordania e ha imposto un embargo sulla Striscia di Gaza, causando notevoli disagi alla popolazione palestinese.

Traccia maturità conflitto Israele Palestina – Lo scoppio della guerra Israele Hamas

L’ultima escalation della guerra tra Israele e Hamas è iniziata in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023. Gli attacchi terroristici orchestrati da Hamas e la violenta risposta militare di Israele hanno peggiorato la situazione portando a un nuovo capitolo di un conflitto che, prima del 7 ottobre, era in un precario equilibrio che sembrava aver ridotto l’attenzione internazionale sulla questione israelo-palestinese.

L’attacco di Hamas è stato caratterizzato da un’ondata di razzi lanciati su diverse città israeliane che hanno messo a rischio la vita di molti civili. Le autorità israeliane hanno risposto all’attacco con raid aerei contro obiettivi militari a Gaza e con un’offensiva di terra: in seguito agli attacchi terroristici, infatti, Israele ha dichiarato lo stato di guerra e avviato l’operazione “Spade di ferro” nella Striscia di Gaza; l’escalation dei combattimenti ha provocato un alto numero di vittime tra la popolazione civile, alimentando ulteriormente la spirale di violenza e vendetta. In pochi giorni le azioni militari israeliane hanno suscitato critiche per il loro impatto sulla popolazione civile palestinese, che ha incluso anche l’interruzione di servizi essenziali come l’elettricità.

La comunità internazionale ha reagito con preoccupazione alla nuova guerra tra Israele e Palestina, oggi arrivata ormai a livelli insostenibili per la popolazione civile di Gaza. Il rispetto del diritto internazionale umanitario e una soluzione diplomatica al conflitto appaiono ancora lontani mentre aumentano le azioni provocatorie e la violenza delle fazioni coinvolte.

Traccia maturità conflitto Israele Palestina – Cosa sta succedendo ora in Palestina

Il persistente conflitto tra Israele e Palestina continua a generare gravi necessità umanitarie, soprattutto tra i bambini palestinesi, che sono la categoria più vulnerabile. La situazione a Gaza era già grave prima dell’ultima escalation a causa del blocco israeliano che dal 2007 causa difficoltà nell’importazione di carburante e di beni di prima necessità; il movimento di merci e persone è fortemente limitato e i malati con patologie gravi devono affrontare lunghe pratiche burocratiche per ricevere cure fuori dalla Striscia.

Dopo l’attacco da parte di Hamas al sud di Israele il 7 ottobre, le forze israeliane hanno avviato un’operazione militare nella Striscia di Gaza: il conflitto protratto, l’occupazione militare, il blocco di Gaza e le violazioni delle leggi internazionali peggiorano costantemente le condizioni di vita dei civili palestinesi che nel 2023 hanno subito violenze e privazioni senza precedenti.

Le conseguenze umanitarie del conflitto sono gravi: mancanza di accesso ai servizi essenziali, sfollamento di migliaia di famiglie, riduzione delle opportunità lavorative e restrizioni di movimento; i palestinesi affrontano quotidianamente anche la carenza di assistenza sanitaria, la vita in alloggi inadeguati, l’insicurezza alimentare e la totale povertà. A questo si aggiunge la tragica situazione di migliaia di bambini che hanno ormai perso anche il diritto all’istruzione dei bambini, con anni scolastici difficili a causa della pandemia, delle interruzioni delle lezioni e dei problemi finanziari del sistema educativo palestinese.

Traccia maturità conflitto Israele Palestina – Prospettive e conclusione

La questione israelo-palestinese costituisce un nodo intricato della politica globale e solo con una visione politica equilibrata e una comprensione approfondita della storia e delle cause del conflitto si può cercare di sciogliere qualche punto. Per ora la pace sembra ancora lontana, tuttavia esistono diverse proposte e iniziative volte a trovare una soluzione sostenibile per entrambe le parti.

Una delle proposte più discusse è quella della “soluzione a due stati”, che prevede la creazione di due stati separati, uno per gli israeliani e uno per i palestinesi, attraverso nuovi negoziati sui confini.

Il dialogo e i negoziati diretti tra le parti coinvolte vengono promossi continuamente come strumento chiave per risolvere le questioni fondamentali del conflitto.

Ultimo, ma non meno importante, coinvolgere la comunità internazionale e le organizzazioni di mediazione potrebbe facilitare un accordo tra Israele e i palestinesi, cercando di stabilire un quadro che rispetti i diritti e gli interessi di entrambe le parti.

