Tracce e Temi svolti Maturità: il kit di sopravvivenza

La prima prova di maturità ti mette ansia già dall’inizio dell’anno? Tranquillo, è normale, in quanto si tratta del tuo debutto agli Esami di Stato, per cui l’agitazione sarà alle stelle. Le tipologie di prima prova sono tre e le tracce sette: avrete 2 brani per l’analisi del testo, tre tracce di testo argomentativo e 2 tracce in cui dovrete riflettere su tematiche attuali partendo da un brano proposto.

Per arrivare preparati bisogna iniziare fin da subito ad allenarsi, in modo da sapersi districare bene il giorno della prova. In attesa di maggiori dettagli da parte del Miur, dovete dare uno sguardo a temi svolti, in modo da capire come strutturare il testo e organizzare il discorso. Ecco qualche spunto per allenarsi! Forza e coraggio!

Prima prova Maturità, temi svolti

Possiamo dunque utilizzare i temi svolti Maturità per comprendere la struttura del tema e per avere qualche idea su cosa scrivere. Ricordiamo che quest’anno tra le tracce di Maturità abbiamo:

analisi del testo (tipologia A): occorre fare l’analisi di un testo in prosa o poesia; da quest’anno ci saranno due tracce. analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): ci saranno 3 tracce che proporranno un solo brano (un articolo di giornale, un saggio ecc…) ciascuno da interpretare e da usare come spunto per una trattazione più abbondante. In attesa di altri dettagli, possiamo dirvi che ci sembra una versione semplificata del saggio breve. tema di attualità (tipologia C): occorre analizzare un argomento attuale o di ordine generale partendo, in alcuni casi, da un brano proposto. Gli alunni potranno anche inserire un titolo e strutturare il testo in paragrafi.

Per scrivere un buon tema bisogna seguire le seguenti regole:

leggere la traccia

fare una scaletta seguendo dettagliatamente ciò che chiede la traccia

introduzione: presentare l’argomento in modo chiaro e sintetico

corpo centrale: scrivere le proprie idee e conoscenze in modo ordinato, chiaro e corretto

conclusioni: concludere brevemente il discorso con qualche considerazione personale

revisione: rileggere lo svolgimento per capire se ci sono errori di ortografia e se le informazioni inserite sono corrette

Elenco temi svolti Maturità

Leggiamo allora qualche tema svolto di Maturità insieme, così da comprenderne struttura, stile e rielaborare le informazioni.

Analisi del Testo (tipologia A): tracce svolte

L’analisi di un testo letterario può essere un’ancora di salvezza per chi non se la cava molto con la scrittura. Tuttavia, dovrete fare attenzione agli autori scelti e, nel caso di una poesia, alla metrica e alle figure retoriche, anche se da quest’anno pare che la consegna sarà meno rigida rispetto agli anni passati. Ecco qualche esempio svolto sulla base delle prove degli anni passati:

Tipologia B, testi argomentativi svolti

Non ci saranno più i 4 ambiti della tipologia B, ma da quest’anno ci saranno 3 tracce da sviluppare in forma di testo argomentativo. Ecco alcuni spunti per allenarsi:

Temi svolti Maturità, tipologia C

La tipologia C da quest’anno non corrisponderà più al tema storico, ma al tema di attualità, e conterrà due tracce. Chissà su quali argomenti si concentrerà il Miur! Le tematiche da affrontare sono tantissime, per cui meglio allenarsi con svariati argomenti.