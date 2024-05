Voto ammissione esame terza media: come si calcola?

Siete all’ultimo anno delle scuole medie e tra pochissimo dovrete affrontare la prova più importante del vostro ultimo triennio scolastico: gli esami di terza media. L’ansia è alle stelle e a questa si aggiungono le mille cose che dovete fare tra ripasso, studio, tesine… insomma, un vero incubo! In più, qualche vostro compagno diligente vi ha messo una pulce nell’orecchio, spiegandovi che l’ammissione agli esami non è automatica, e che potranno sostenerli solo gli studenti che soddisferanno determinati criteri. Non solo: ognuno verrà ammesso con un voto differente che, poi, avrà il suo peso nel voto finale. Proprio per questo è importante sapere come viene deciso il voto di ammissione dell’esame terza media.

Iniziamo però dal passo precedente e cerchiamo di capire di più sull’ammissione all’esame. Per capire come fare a essere ammessi alle prove d’esame basterebbe consultare il DPR 122/09, ma noi ti dispensiamo da questo e ti spieghiamo noi, chiaramente e semplicemente, quali sono i requisiti necessari per l’ammissione. Sono due i parametri che ci interessano, i voti e la condotta scolastica. Infatti potranno sostenere l’esame di terza media gli studenti che:

avranno la media del 6 in tutte le materie

avranno 6 anche in condotta

Come noterete, c’è poco da spiegare, bisognerà fare in modo di raggiungere la sufficienza in tutte le materie, condotta inclusa! Se, ovviamente, andate bene a scuola e siete sempre preparati non avrete problemi ad agguantare un bel 6, o anche voti migliori; se invece zoppicate in qualche materia, è giunto il momento di darsi da fare e di recuperare, per non rischiare.

COME SI CALCOLA IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI TERZA MEDIA

Ora non resta che capire come viene deciso il voto di ammissione all’Esame di terza media. Il meccanismo è molto semplice: alla fine della scuola i tuoi professori si riuniscono per gli scrutini esattamente come accade quando devono decidere la pagella. Nel corso di questo consiglio di classe ogni docente esprime in decimi il voto che meriti nella propria materia; la media matematica dei voti costituirà il tuo voto di ammissione all’esame di terza media.

Ricordati che il voto di ammissione conterà anche per la valutazione finale: il voto infatti sarà la media aritmetica di tutte le prove, scritte e orale, e il voto di ammissione. Perciò, meglio essere lungimiranti e arrivare agli esami con una bella media di voti, in modo tale che se qualcosa andasse storto, avreste comunque il vostro salva voti personale.

