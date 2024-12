Zorro in streaming in italiano: dove vederlo

Zorro in streaming in italiano: dove

Dallo scorso 6 dicembre è disponibile in streaming su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) Zorro, nuova serie televisiva francese diretta da Émilie Noblet e Jean-Baptiste Saurel. Le puntate sono disponibili anche su Amazon Prime Video, seppure con un abbonamento aggiuntivo proprio a Paramount+.

La trama

Nel 1820, 20 anni dopo la fine delle avventure di Zorro, Don Diego de la Vega (interpretato questa volta da Jean Dujardin) ha “appeso al chiodo” il mantello e si è trasformato in una persona notevole a Los Angeles, California. Sposato con Gabriella, diventa il sindaco della città dopo la morte del padre. Si rende presto conto che certe ingiustizie della città possono avere una soluzione solo facendo riapparire il famoso Zorro. La convivenza tra le sue due identità mette a dura prova il suo equilibrio mentale e il suo legame sentimentale con la moglie. Aiutato dal fedele Bernardo (servitore muto interpretato dall’italianissimo Salvatore Ficarra di Ficarra e Picone), e affrontando il sergente Garcia, la determinazione del protagonista nel liberare il popolo dal dominio della corona spagnola sarà messo alla prova nel corso delle puntate.

Potrebbe interessarti anche: Tesina Maturità sui cartoni animati anni 80 e 90

Zorro in tv

Il famoso personaggio immaginario creato nel 1919 da Johnston McCulley ha avuto diverse versioni al cinema e sul piccolo schermo. Solo per citare gli adattamenti in televisione ricordiamo:

Zorro, una serie televisiva Disney trasmessa dal 1957 al 1959 negli Stati Uniti e dal 1966 in poi in Italia, con protagonista Guy Williams

Le nuove avventure di Zorro (The New Adventures of Zorro), serie a cartoni animati del 1981 della Filmation

Zorro and Son, serie televisiva del 1983

Zorro, serie televisiva in onda dal 1990 al 1993

La leggenda di Zorro (Kaiketsu Zoro), serie a cartoni animati del 1994

Evviva Zorro (The New Adventures of Zorro) serie a disegni animati del 1999

The Amazing Zorro, film d’animazione televisivo del 2002, creato da DIC Entertainment

Zorro: Generation Z, serie televisiva a cartoni animati del 2006

Zorro, la espada y la rosa, è una telenovela colombiana del 2007

Zorro – La leggenda, serie televisiva a cartoni animati del 2015 (Zorro – The Chronicles)

Zorro, serie televisiva spagnola del 2024

Zorro, serie televisiva francese del 2024 di cui vi abbiamo appena parlato

In streaming su RaiPlay è possibile trovare Zorro – La leggenda del 2015, inoltre il film Zorro il ribelle del 1966 e El Zorro del 1968. Presenti su Netflix – ma al momento non disponibili in Italia – il film La maschera di Zorro del 1998 di Martin Campbell, con Anthony Hopkins e Antonio Banderas, inoltre il sequel The Legend of Zorro del 2005 sempre con Banderas.