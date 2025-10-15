Schleicher (OCSE): l’intelligenza artificiale può rivoluzionare la scuola, ma senza un’educazione consapevole rischia di distruggerla

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo il panorama educativo globale, segnando una transizione epocale nelle metodologie didattiche. Durante il primo summit internazionale sull’IA tenutosi a Napoli, Andreas Schleicher, direttore del dipartimento Education and Skills dell’OCSE e padre dei test PISA, ha lanciato un monito cruciale: “Se l’educazione non proteggerà con determinazione le capacità umane, l’intelligenza artificiale rischia di spazzare via le fondamenta stesse delle nostre comunità”.

L’esperto avverte che “svolgere un compito con l’IA non significa apprendere davvero”, evidenziando come la tecnologia stia cambiando sia i contenuti che i metodi dell’apprendimento, richiedendo un approccio critico e consapevole per garantire una formazione autentica.

I suggerimenti dell’OCSE per l’IA in classe

Andreas Schleicher ha elaborato un decalogo per l’uso dell’IA in classe che delinea principi fondamentali per un’integrazione consapevole della tecnologia. Il primo punto sottolinea che completare un compito con l’IA non equivale a un apprendimento effettivo, mentre il secondo stabilisce la necessità per gli studenti di acquisire competenze di base senza supporto tecnologico prima di utilizzare strumenti più avanzati.

Il ruolo degli insegnanti nell’era dell’IA

L’integrazione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo profondamente il ruolo dei docenti, trasformandoli da semplici trasmettitori di conoscenze preconfezionate a co-creatori di ambienti di apprendimento immersivi, coach, facilitatori e mentori. Questa evoluzione rappresenta una sfida cruciale per il sistema educativo.

L’IA funziona come un acceleratore straordinario e un amplificatore incredibile che potenzia sia le buone che le cattive pratiche didattiche. Se da un lato può creare un campo di gioco realmente equo, dall’altro rischia di amplificare enormemente le competenze di chi possiede già le risorse giuste, lasciando indietro gli altri.

Per questo motivo, gli insegnanti devono continuare a esercitare il loro giudizio professionale quando utilizzano l’IA per sviluppare lezioni e materiali didattici, mantenendo la responsabilità sulla qualità e l’adeguatezza di ciò che viene insegnato. La valutazione degli studenti non può essere delegata completamente alla tecnologia: è fondamentale che i docenti valutino regolarmente gli alunni personalmente, garantendo un approccio umano all’apprendimento.

Il dialogo famiglia-scuola nell’utilizzo dell’IA

La trasformazione digitale delle aule richiede una nuova alleanza educativa che coinvolga attivamente le famiglie. Secondo Schleicher, i genitori non devono essere considerati “clienti della scuola”, ma partecipanti attivi a sostegno di scuole e insegnanti.

Questo approccio collaborativo risulta fondamentale per affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale in ambito educativo. I sistemi educativi asiatici offrono esempi significativi di questa cooperazione, dove le famiglie svolgono un ruolo decisivo nel processo formativo.

L’integrazione dell’IA nell’istruzione richiede infatti una responsabilità condivisa: mentre la scuola deve preparare le nuove generazioni a un’era dominata dalla tecnologia, le famiglie devono supportare questo percorso di trasformazione, contribuendo a sviluppare negli studenti capacità critiche e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali.