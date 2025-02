Il 40% dei giovani europei teme costo della vita

Un recente sondaggio Eurobarometro ha messo in luce le principali preoccupazioni dei giovani europei tra i 16 e i 30 anni, rivelando uno scenario che richiede immediata attenzione da parte delle istituzioni. L’indagine ha evidenziato come le nuove generazioni si trovino ad affrontare sfide significative, dal costo della vita sempre più elevato alle questioni ambientali, dalla protezione sociale alla formazione.

Questi dati emergono in un momento cruciale per l’Unione Europea, chiamata a rispondere concretamente alle esigenze di una generazione che guarda al futuro con crescente apprensione. La rilevanza di queste preoccupazioni ha già catalizzato l’attenzione dei vertici europei, ponendo le basi per un dibattito politico che non può più essere rimandato.

Dati e priorità

Secondo il recente sondaggio Eurobarometro:

40% dei giovani europei esprime forte preoccupazione per l’aumento dei prezzi e il costo della vita

33% dei giovani preoccupati per i cambiamenti climatici

29% interessati alla protezione sociale, welfare e assistenza sanitaria

27% indica come cruciale l’istruzione e la formazione

23% preoccupati dalla crisi abitativa

21% interessati alla difesa e sicurezza dell’Unione Europea

Dichiarazioni e implicazioni

La presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha sottolineato l’importanza cruciale di dare voce alle preoccupazioni dei giovani europei nel processo decisionale.

“Ascoltare i giovani europei e le loro preoccupazioni è fondamentale per i politici, i decisori politici e la democrazia europea”

Il rischio, secondo la presidente, è quello di perdere un’intera generazione a causa della disillusione se queste preoccupazioni non verranno adeguatamente affrontate nelle future politiche dell’Unione.