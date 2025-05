Odifreddi: ripensare l'insegnamento della Matematica

Nel contesto delle discipline scientifiche, gli studenti italiani mostrano performance sorprendentemente positive a livello internazionale. Le rilevazioni più recenti evidenziano come i nostri ragazzi, in particolare nelle competenze matematiche, raggiungano punteggi medi significativamente superiori alla media internazionale, specialmente durante il terzo anno delle scuole medie.

Sebbene i giovani dell’Est asiatico, con Singapore in posizione preminente, mantengano il primato globale, il 7% degli studenti italiani dimostra conoscenze matematiche eccellenti. Anche nell’ambito scientifico l’Italia si colloca tra i 32 paesi con risultati decisamente superiori alla media mondiale, sfatando alcuni luoghi comuni sulla preparazione dei nostri studenti nelle materie tecniche.

Il parere di Odifreddi: la matematica oltre i confini disciplinari

Per Piergiorgio Odifreddi è necessario superare la falsa dicotomia tra cultura umanistica e scientifica che ancora domina il mondo dell’istruzione. Il matematico sottolinea come la matematica rappresenti “il linguaggio della scienza e della tecnologia, e quindi del mondo occidentale contemporaneo”, denunciando l’anacronismo di relegarla a una dimensione puramente tecnica.

Odifreddi critica aspramente i programmi ministeriali che allontanano gli studenti dalla bellezza della disciplina e propone un approccio alternativo, come l’esplorazione delle strutture matematiche nelle opere letterarie, citando l’esempio dello scrittore francese Perec. Una visione che riecheggia quanto affermava già nel 1968 Lucio Lombardo Radice, quando indicava strade didattiche d’avanguardia per recuperare il fascino della matematica attraverso la risoluzione di problemi logici e applicazioni quotidiane.

I metodi moderni per l’insegnamento della matematica

L’approccio didattico tradizionale alla matematica, secondo Odifreddi, necessita di una profonda revisione. L’insegnamento frontale viene considerato ormai superato e inadeguato per stimolare l’interesse verso questa disciplina. Le nuove tecnologie offrono opportunità significative, come dimostra il lavoro del giovane matematico francese Michael Launay su YouTube, le cui spiegazioni hanno raggiunto milioni di visualizzazioni.

Il suo video sulle tabelline, con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, rappresenta un esempio concreto di come rendere la matematica più accattivante e accessibile. Questa modalità didattica innovativa permette di valorizzare gli aspetti più affascinanti della disciplina, rivelando le connessioni con ambiti apparentemente distanti come letteratura, pittura e persino gioco, superando così la percezione della matematica come materia arida e puramente tecnica.

