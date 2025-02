Inclusione scolastica: Italia al vertice in Europa

Il modello italiano di inclusione scolastica rappresenta un esempio unico nel panorama europeo, distinguendosi per il suo approccio innovativo e completo all’integrazione degli studenti con disabilità. Con un tasso di inclusione del 97%, l’Italia si posiziona al primo posto tra i paesi europei.

Questo sistema si basa sul principio dell’inserimento di tutti gli studenti con disabilità nelle classi comuni, differenziandosi significativamente da altri modelli europei che prevedono in molti casi scuole speciali o classi separate. L’Italia invece, insieme a Portogallo, Spagna e Grecia, prevede classi speciali solo per casi eccezionali.

Il sistema italiano di inclusione scolastica si basa su rigorosi standard UNESCO, secondo cui un alunno con disabilità è considerato incluso quando trascorre almeno l’80% del tempo con i compagni nelle classi comuni. Questo approccio ha portato l’Italia a raggiungere il 97% di studenti inclusi, superando tutti gli altri paesi europei. Seguono il Portogallo (87%), la Grecia (85%) e la Spagna (83%).

In Germania, solo il 52% degli studenti con disabilità frequenta scuole ordinarie, mentre in Francia, nonostante l’87% sia iscritto in scuole regolari, appena il 43% trascorre la maggior parte del tempo nelle classi comuni. La Danimarca registra solo il 9% di inclusione effettiva.