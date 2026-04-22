Nuove Indicazioni Nazionali per i licei, consultazione avviata: geografia autonoma, russo e cinese tra le novità

Secondo Italia Oggi, la bozza delle nuove Indicazioni Nazionali per il secondo ciclo è attesa nelle prossime ore per l’avvio della consultazione pubblica. Il documento sarà successivamente sottoposto al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e ad altri organi di controllo prima di giungere alla firma definitiva del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

L’iter ricalca i passaggi istituzionali già adottati per le Indicazioni del primo ciclo, destinate a entrare in vigore il 1° settembre 2026. La fase di consultazione rappresenta il momento in cui la comunità scolastica e le parti interessate potranno fornire contributi prima della formalizzazione definitiva.

Le dichiarazioni ufficiali: Valditara e la commissione Perla

Il ministro Giuseppe Valditara, durante il punto stampa a margine della Fiera Didacta Italia 2026, ha confermato l’avanzamento dell’iter: “La coordinatrice è sempre la professoressa Loredana Perla. So che le commissioni hanno concluso i loro lavori, hanno trasmesso i lavori agli uffici del Ministero e quindi sta procedendo l’iter”.

La stessa Loredana Perla, coordinatrice della commissione incaricata della revisione dei programmi, ha attestato il 23 marzo all’Ansa la chiusura operativa: “Abbiamo concluso il nostro lavoro e lo abbiamo consegnato, sarà poi il ministero dell’Istruzione a darne comunicazione e fornire i particolari”.

Le dichiarazioni convergono nel segnalare che la fase tecnica è completata e il dossier è ora presso gli uffici ministeriali per i successivi passaggi formali.

Le novità disciplinari: geografia autonoma e storia a fuoco occidentale

Le anticipazioni sulla revisione dei programmi liceali segnalano il ritorno della geografia come disciplina autonoma, superando la formula della “geostoria” introdotta anni fa. La separazione tra i due ambiti disciplinari ridisegna l’assetto curricolare e richiede una diversa organizzazione dello studio da parte degli studenti.

Per quanto riguarda la storia, l’impostazione privilegia maggiormente l’eredità dell’Occidente, riducendo il peso di altre aree geografiche e culturali. Questo orientamento storiografico influenza i contenuti e i percorsi didattici, orientando l’attenzione verso le dinamiche europee e occidentali senza eliminare completamente i riferimenti ad altre civiltà, che trovano comunque spazio nei programmi di altre discipline.

Le lingue e i sillabi: russo e cinese entrano nei programmi

Le nuove Indicazioni Nazionali introducono un ampliamento significativo dell’offerta linguistica nei licei, con l’ingresso di Eurasia ed Estremo Oriente nei programmi di studio delle lingue straniere. La novità più rilevante riguarda l’introduzione di sillabi specifici per il russo e il cinese, discipline che risultavano completamente assenti nelle vecchie Indicazioni.

Questo aggiornamento strutturale risponde alla necessità di offrire agli studenti strumenti linguistici adeguati per comprendere aree geografiche e culturali sempre più centrali nello scenario internazionale, allargando il respiro dei percorsi liceali oltre i tradizionali riferimenti europei e occidentali.

L’italiano e il principio del primato: ore e orientamento

Le ore di italiano saranno ispirate al principio del “primato della lingua italiana” richiamato dalla Corte Costituzionale. Questa indicazione rappresenta un rafforzamento dell’asse linguistico nei percorsi liceali, orientando l’insegnamento verso un consolidamento delle competenze nella lingua nazionale. Il riferimento al pronunciamento della Corte sottolinea il valore istituzionale attribuito alla materia nel quadro della riforma.

L’intelligenza artificiale nei licei: uso trasversale

Le nuove Indicazioni nazionali prevedono un paragrafo specifico dedicato all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di impiegare questo strumento in modo trasversale nelle diverse discipline. L’introduzione dell’IA rappresenta un aggiornamento metodologico significativo, che punta a integrare le tecnologie emergenti nell’approccio didattico quotidiano. L’implementazione richiederà presumibilmente un’accurata formazione dei docenti.

Le tempistiche di adozione: dal 2026 al 2027-28

Le nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo entreranno in vigore il prossimo 1° settembre 2026. Per quanto riguarda il secondo ciclo, la proposta di riforma è attesa presumibilmente a partire da settembre 2027. La pubblicazione imminente della bozza avvierà la consultazione pubblica, rappresentando il primo passo formale verso l’adozione definitiva.