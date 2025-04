Pagare la retta in Bitcoin? Si può fare, alla Lomond School

La Lomond School di Helensburgh, situata in Scozia, ha recentemente fatto notizia diventando la prima scuola privata del Regno Unito ad accettare Bitcoin come metodo di pagamento per le rette scolastiche. Questa innovativa decisione, che entrerà in vigore dal semestre autunnale del 2025, rappresenta un significativo passo avanti nell’integrazione delle criptovalute nel settore dell’istruzione.

La scelta della Lomond School di accettare esclusivamente Bitcoin, escludendo altre criptovalute, segna un primato nel panorama educativo britannico e potrebbe aprire la strada a nuove modalità di gestione finanziaria nelle istituzioni scolastiche.

Come avverranno i pagamenti in Bitcoin

La Lomond School ha strutturato il sistema di pagamento in Bitcoin con particolare attenzione alla stabilità finanziaria. A partire dal semestre autunnale del 2025, le transazioni in criptovaluta verranno immediatamente convertite in sterline britanniche per minimizzare i rischi legati alla volatilità di cambio.

Questa innovazione nasce direttamente dalle esigenze delle famiglie già attive nel settore delle criptovalute, che cercavano maggiore flessibilità nei pagamenti delle spese scolastiche. Il collegio scolastico ha precisato che ogni transazione sarà gestita seguendo rigorosi standard di sicurezza e trasparenza, in piena conformità con le normative finanziarie del Regno Unito, incluse quelle relative all’antiriciclaggio.

Per garantire la massima affidabilità, l’istituto si affiderà esclusivamente a fornitori fintech ufficialmente registrati presso l’autorità di vigilanza finanziaria britannica.

La retta della Lomond School

La Lomond School è situata a Helensburgh, nella regione scozzese di Argyll e Bute. Fondata nel 1977, nasce dalla fusione tra la Larchfield School e la St Bride’s School for Girls, diventando la prima scuola mista con convitto in Scozia.

La retta annuale per frequentare questa istituzione privata arriva fino a 38mila sterline, equivalenti a circa 44mila euro. L’adozione del Bitcoin come metodo di pagamento rispecchia la filosofia dell’istituto, che si distingue per il suo “pensiero indipendente e innovativo“. Non è la prima volta che la scuola si dimostra all’avanguardia: già in passato ha scelto di implementare l’International Baccalaureate al posto del tradizionale curriculum scozzese.

Un precedente che aprirà la strada?

La decisione della Lomond School potrebbe rappresentare un importante precedente per altre istituzioni scolastiche nel Regno Unito e in tutto il mondo. L’adozione delle criptovalute nel settore dell’istruzione è ancora estremamente rara, ma questa iniziativa potrebbe ispirare altre scuole a seguire l’esempio, specialmente quelle con famiglie attive nel mondo della finanza digitale.

Come ha dichiarato la preside Claire Chisholm, “l’istruzione dev’essere in grado di adattarsi ai cambiamenti della società e preparare gli studenti a un mondo in continua evoluzione“. Questa innovazione non solo offre maggiore flessibilità finanziaria alle famiglie, ma trasmette anche un messaggio educativo importante: le istituzioni scolastiche devono rimanere aperte alle nuove tecnologie e ai cambiamenti socioeconomici per formare adeguatamente i cittadini del futuro.