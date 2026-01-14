Iscrizioni scolastiche 2026/27, domande triplicate in tre ore: il boom sulla Piattaforma Unica

Le iscrizioni online per l’anno scolastico 2026/27 sono partite questa mattina, lunedì 13 gennaio, alle ore 8:00, coinvolgendo una platea di 1.342.504 studenti e relative famiglie. La procedura interessa in particolare gli alunni che devono scegliere la scuola superiore, momento cruciale nel percorso formativo.

Secondo quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso una nota diffusa in mattinata, alle 11:30 le domande finalizzate sulla Piattaforma Unica risultavano triplicate rispetto allo stesso momento dell’anno precedente. Il dato fotografa l’intensità della domanda nelle prime ore di apertura del servizio, evidenziando un picco di accessi significativo che ha caratterizzato l’avvio della campagna di iscrizioni.

La posizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito: semplificazione e velocità della procedura

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso nella mattinata del 13 gennaio una nota che attribuisce il forte incremento delle iscrizioni all’ulteriore semplificazione della procedura, realizzata su richiesta del Ministro Giuseppe Valditara. Secondo quanto comunicato, la velocizzazione dei tempi avrebbe prodotto un impatto diretto sui volumi: alle 11:30 le domande risultavano triplicate rispetto allo stesso momento dell’anno precedente.

La linea ufficiale sottolinea il nesso causale tra miglioramenti procedurali e partecipazione delle famiglie: una procedura più rapida e accessibile avrebbe facilitato l’invio delle domande nelle prime ore, riducendo le difficoltà incontrate dagli utenti. Il Ministero presenta il dato come risultato di un intervento mirato sul funzionamento della piattaforma, senza entrare nel dettaglio tecnico delle modifiche apportate ma evidenziando l’effetto pratico sulla fase di avvio delle iscrizioni.

Le modalità operative: Piattaforma Unica, credenziali e scadenze

Le famiglie devono presentare la domanda di iscrizione attraverso la Piattaforma Unica, accessibile con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

La finestra operativa resta aperta dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026: chi non ha ancora scelto può sfruttare l’intero mese a disposizione.

La piattaforma integra strumenti di supporto alla decisione. La sezione dedicata all’orientamento accompagna studenti di terza media e genitori nella scelta del percorso formativo e professionale, mentre lo strumento

Le eccezioni territoriali: domanda cartacea per infanzia e province autonome

Non tutte le famiglie devono utilizzare la Piattaforma Unica per completare l’iscrizione. Restano escluse dalla procedura digitale nazionale le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia, per le quali la domanda va presentata direttamente in forma cartacea presso le segreterie degli istituti.

La stessa modalità tradizionale si applica anche alle scuole della Valle d’Aosta, di Trento e di Bolzano: in questi territori, le famiglie devono rivolgersi alle segreterie scolastiche per consegnare la documentazione necessaria, senza passare dal canale telematico.

Queste eccezioni rappresentano una deroga rispetto al sistema informatico adottato per il resto d’Italia.