Iscrizioni scuola 2026/27, proroga MIM al 21 febbraio: accesso via Piattaforma Unica

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha ufficializzato tramite nota del 12 febbraio lo spostamento della scadenza per le iscrizioni online all’anno scolastico 2026/2027. Inizialmente previsto per il 14 febbraio, il termine ultimo è stato prorogato alle ore 20:00 del 21 febbraio 2026, garantendo alle famiglie una settimana aggiuntiva per completare la procedura.

La misura ha validità nazionale e si applica a tutti i gradi di istruzione, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Viale Trastevere ha confermato che il sistema telematico ministeriale resterà operativo senza interruzioni fino alla nuova data, assicurando continuità nell’accesso alla piattaforma.

L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire che nessun nucleo familiare venga escluso dalla procedura e sostenere le segreterie scolastiche, sotto pressione a causa delle recenti emergenze territoriali. La proroga si configura così come uno strumento di equità amministrativa, volto a uniformare le opportunità di accesso su tutto il territorio nazionale.

Le ragioni operative: maltempo, chiusure e segreterie in difficoltà

La decisione di Viale Trastevere risponde a gravi emergenze meteorologiche che hanno colpito numerose aree del territorio nazionale nelle ultime settimane. Eventi atmosferici e idrogeologici di forte intensità hanno costretto le autorità locali a disporre la sospensione dell’attività didattica in decine di comuni, determinando la chiusura temporanea di scuole e uffici amministrativi.

Queste interruzioni hanno avuto conseguenze dirette sull’operatività delle segreterie scolastiche, strutture che rappresentano il primo presidio di assistenza e consulenza per le famiglie nella compilazione delle domande di iscrizione. L’impossibilità di accedere agli sportelli ha privato molti nuclei familiari del supporto necessario per gestire la procedura telematica, creando un divario nell’effettivo esercizio del diritto di scelta educativa.

La proroga delle iscrizioni al 21 febbraio si configura dunque come misura di equità amministrativa: l’obiettivo è garantire che nessuna famiglia venga esclusa dalla procedura a causa di circostanze eccezionali e indipendenti dalla propria volontà, assicurando parità di accesso al sistema scolastico nazionale.

La procedura digitale: accesso con SPID, CIE o eIDAS su Piattaforma Unica

Nonostante lo slittamento della scadenza, le modalità operative per l’iscrizione rimangono invariate. Le famiglie interessate dovranno utilizzare la Piattaforma Unica, il portale digitale integrato messo a disposizione dal Ministero per centralizzare i servizi amministrativi rivolti agli utenti.

Per accedere al sistema e inoltrare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027, è indispensabile disporre di una identità digitale valida. Il sistema accetta tre tipologie di credenziali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o eIDAS (credenziali europee riconosciute).

Una volta effettuato l’accesso con uno di questi strumenti, sarà possibile compilare e trasmettere telematicamente l’istanza.

Il servizio resta operativo fino alle ore 20:00 del 21 febbraio 2026, garantendo continuità nella ricezione delle domande. Tuttavia, si raccomanda di non attendere gli ultimi istanti della scadenza per completare l’invio: eventuali picchi di traffico potrebbero rallentare il sistema o generare disservizi temporanei.

Le scelte consapevoli: PTOF e tempistiche senza priorità di arrivo

È importante precisare che l’ordine cronologico di invio delle domande non conferisce alcuna precedenza nell’accoglimento da parte degli istituti. Il consiglio di istituto valuta le richieste in base ai criteri deliberati, non alla data di arrivo.

La proroga al 21 febbraio 2026 offre quindi l’opportunità di consultare con la dovuta attenzione il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di ciascuna scuola, documento strategico che illustra i progetti didattici, le attività integrative e l’impostazione pedagogica dell’istituto.

Sfruttare questa finestra temporale più ampia significa poter valutare con serenità le diverse proposte educative, confrontare gli indirizzi disponibili e considerare aspetti organizzativi come orari e servizi accessori. La qualità della scelta influisce direttamente sul percorso formativo degli studenti, rendendo fondamentale un’analisi ponderata piuttosto che affrettata.