Iscrizioni scuola 2026/27, domande online su Unica dal 13 gennaio: richiesti Spid e Cie

Una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito fissa termini e criteri per le iscrizioni alle prime classi dell’anno scolastico 2026/27. La finestra temporale sarà attiva dalle ore 8 del 13 gennaio alle ore 20 del 14 febbraio: entro questo periodo, circa 1,3 milioni di studenti e studentesse dovranno perfezionare la domanda per l’ingresso in prima classe.

L’accesso alla procedura richiede credenziali digitali valide: Spid, Cie, Cns o Eidas. Si tratta di requisiti obbligatori per tutte le iscrizioni, che si svolgono esclusivamente online tramite la piattaforma Unica del Mim. Fanno eccezione le scuole dell’infanzia, per le quali resta prevista una modalità diversa.

La circolare definisce con precisione i giorni e gli orari di apertura e chiusura della finestra dedicata, lasciando alle famiglie un mese esatto per raccogliere la documentazione necessaria e completare l’iter. La platea coinvolta comprende alunni e alunne in procinto di iniziare il primo anno di primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

La procedura sulla piattaforma Unica

Le iscrizioni alle prime classi del 2026/27 si svolgono esclusivamente online tramite la piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per accedere al sistema è necessario autenticarsi con Spid, Cie, Cns o Eidas, nell’intervallo compreso tra le ore 8 del 13 gennaio e le ore 20 del 14 febbraio. La piattaforma rappresenta il canale ufficiale e centralizzato attraverso cui tutte le famiglie degli alunni e delle alunne destinati alla prima classe devono formalizzare la domanda di iscrizione.

L’unica eccezione prevista dalla circolare riguarda le scuole dell’infanzia, per le quali l’obbligo telematico non è applicato. In tutti gli altri casi, dalla primaria alle superiori, la procedura digitale è vincolante. Questo criterio conferma l’orientamento del Mim verso una gestione uniforme e tracciabile delle iscrizioni, evitando canali paralleli cartacei e garantendo un unico punto di accesso istituzionale per oltre un milione di famiglie.

L’orientamento per le superiori nel metaverso

La circolare del Mim prevede il ricorso al metaverso come strumento aggiuntivo per l’orientamento degli studenti e delle studentesse in vista della scelta delle scuole superiori. L’ambiente virtuale immersivo si affianca agli altri canali informativi disponibili sulla piattaforma Unica, offrendo una modalità digitale innovativa per esplorare l’offerta formativa.

Il metaverso consente di visualizzare in modo interattivo i percorsi scolastici, facilitando la comprensione delle diverse opzioni didattiche. L’iniziativa si inserisce nell’ecosistema digitale del Ministero, ampliando le possibilità di orientamento prima della scadenza delle iscrizioni.

Le ricadute per studenti e famiglie

La circolare del Mim impone alle famiglie di organizzarsi con anticipo. Il primo passo consiste nel verificare di possedere almeno una delle credenziali digitali richieste — Spid, Cie, Cns o Eidas — poiché senza di esse l’accesso alla piattaforma Unica risulta precluso. Chi ne è sprovvisto deve attivarle prima dell’apertura della finestra.

Rispettare il calendario è altrettanto essenziale: la finestra temporale dal 13 gennaio alle ore 8 al 14 febbraio alle ore 20 non ammette proroghe. Presentare la domanda nei termini stabiliti assicura la presa in carico della richiesta e facilita l’assegnazione del posto nella scuola prescelta.

La procedura unica e centralizzata offre un vantaggio concreto: riduce la frammentazione delle modalità di iscrizione e consente alle famiglie di gestire tutto da un solo punto di accesso istituzionale, semplificando il percorso amministrativo verso il nuovo anno scolastico.