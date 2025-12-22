Istruzione parentale, le nuove regole del MIM: comunicazione entro il 14 febbraio, esami annuali obbligatori

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nuova circolare che disciplina l’istruzione parentale, introducendo una stretta sui controlli. La misura, datata 22 dicembre 2025, arriva dopo la vicenda della famiglia che viveva nel bosco in provincia di Chieti, caso che ha riacceso l’attenzione sul tema.

Le nuove linee guida inquadrano anche l’utilizzo della piattaforma Unica per le istanze online, rafforzando gli strumenti di verifica e monitoraggio. L’intervento del Mim si colloca in un contesto di maggiore attenzione istituzionale verso le modalità di assolvimento dell’obbligo scolastico fuori dal sistema tradizionale, mantenendo l’equilibrio tra libertà educativa delle famiglie e tutela del diritto all’istruzione degli studenti.

La comunicazione preventiva: scadenza e modalità

I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono comunicare la scelta entro il termine ultimo delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo. La scadenza precisa è fissata al 14 febbraio 2026, data entro la quale la comunicazione preventiva deve essere presentata.

La modalità prevista è quella cartacea: non si utilizzano esclusivamente canali digitali, nonostante la circolare disciplini l’uso della piattaforma Unica per le istanze online. La comunicazione va consegnata direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento, situata nel territorio di residenza della famiglia.

È importante identificare correttamente il destinatario: si tratta della scuola corrispondente al ciclo di studi dell’alunno (primaria, secondaria di primo o secondo grado) presente nel comune o nell’area di residenza. La presentazione diretta al dirigente garantisce la tracciabilità dell’istanza e l’avvio delle procedure di monitoraggio previste dalla normativa.

Le verifiche annuali e il ruolo dei dirigenti

La circolare del MIM introduce esami annuali obbligatori per gli studenti in istruzione parentale, rafforzando il sistema di controllo sull’adempimento dell’obbligo scolastico. Questa misura risponde alla necessità di verificare periodicamente il livello di preparazione raggiunto, garantendo che l’istruzione domestica assicuri standard formativi adeguati.

I dirigenti scolastici assumono un ruolo centrale nel monitoraggio: spetta a loro coordinare le verifiche e assicurare che le famiglie rispettino i requisiti previsti dalla normativa. Le loro competenze includono la valutazione delle comunicazioni preventive e l’organizzazione delle prove d’esame, che divengono punto di confronto annuale tra istruzione parentale e percorsi tradizionali.

La stretta sui controlli mira a bilanciare la libertà di scelta educativa con la tutela del diritto all’istruzione, evitando situazioni di isolamento formativo e garantendo continuità didattica verificabile.

Le ricadute per studenti e famiglie

La nuova normativa comporta impegni concreti per chi sceglie l’istruzione parentale. Entro il 14 febbraio 2026 le famiglie devono presentare la comunicazione in formato cartaceo al dirigente scolastico, rispettando tempi e modalità previste. Gli esami annuali e le verifiche dei dirigenti richiedono una preparazione costante e un rapporto strutturato con la scuola di riferimento.

Per orientarsi, è fondamentale seguire le comunicazioni ufficiali e gli aggiornamenti pubblicati attraverso la piattaforma Unica, ambiente istituzionale per le istanze online. Comprendere le nuove regole consente di effettuare scelte educative consapevoli, garantendo il rispetto degli obblighi e la continuità del percorso formativo.